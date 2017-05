Monitorizarea nevilor este obligatorie!

Există două tipuri principale de cancer cutanat epidermic: carcinoame şi melanom. Prima categorie afectează vârstnicii şi determină rar metastaze sau deces, iar melanomul reprezintă una dintre cele mai agresive tumori umane şi afectează o categorie mult mai tânără de populaţie. Astfel, prevenţia melanomului joacă un rol important în dermatologie, iar una dintre cele mai eficiente metode o reprezintă controlul periodic al aluniţelor (nevilor).

Persoanele cu nevi multipli prezintă un risc crescut de a dezvolta melanom, în special cei cu pielea foarte deschisă, ochii albaştri/verzi şi par roşcat/blond/şaten. Studii genetice au arătat că aceeaşi mutaţie este responsabilă atât de apariţia melanomului, cât şi a nevilor cu probleme (atipici/displazici). De aceea, persoanele cu multe aluniţe trebuie evaluate periodic de către un dermatolog cu experienţă în monitorizarea nevilor şi cu competenţă în dermatoscopie.

Evaluarea nevilor constă, în primul rând, în efectuarea TBSE (total body skin examination), ce reprezintă analiza întregii suprafeţe cutanate, cu selecţia clinică a aluniţelor de către dermatolog pentru examenul dermatoscopic direct. La acelaşi pacient, profilul clinic şi dermatoscopic al aluniţelor trebuie să fie acelaşi.

Dermatoscopia este cel mai bun instrument al dermatologului, care decide dacă leziunea analizată trebuie excizată, intră într-un program de urmărire sau este complet benignă şi nu necesită urmărire. Monitorizarea nevilor se face pe termen scurt (3 luni), mediu (6 luni) sau pe termen lung (1 an).

Atunci când o aluniţă prezintă elemente de apel la examenul dermatoscopic, fără să aibă indicaţie de excizie sau când există mai mulţi nevi atipici se impune monitorizare dermatoscopică digitală, cu captare şi stocare de imagini clinice şi dermatoscopice, cu echipamente profesionale de înaltă rezoluţie.

Pe lângă indicaţia de follow-up sau excizie, orice pacient cu nevi atipici trebuie să primească recomandări individualizate referitoare la fotoprotecţie şi la restricţiile ce se impun la expunerea la soare, precum şi interzicerea categorică a utilizării surselor artificiale de UV (solar). Aceste recomandări se individualizează în funcţie de tipul de piele, de tipul nevilor (benigni/ati­pici, puţini/mulţi), de factorii de risc specifici şi de istoricul personal.

Educaţia pacienţilor referitor la expunerea la soare este foarte importantă şi trebuie reluată la fiecare evaluare. Se recomandă atât protecţie mecanică (haine, pălărie), cât şi chimică (agenţi ecran cu SPF 30-50), inclusiv pentru expunerea de zi cu zi (mers pe stradă etc). Este important de subliniat că melanomul se dezvoltă de novo sau pe nevi preexistenţi sub influenţa razelor UVA, iar protecţia agenţilor ecran este garantată doar pentru UVB, astfel că persoanele cu nevi multipli şi mai ales cei cu sindromul nevilor atipici ar trebui să evite pe cât posibil expunerea la soare. (o.m.)