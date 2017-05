O carte de referinţă în domeniul filosofiei moralei

Profesorul universitar dr. Teodor Vidam, alături de profesorii universitari Petru Dunca şi Ion Dur, este membru fondator al Şcolii Doctorale de Filozofie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (în 2017, şcoala împlineşte 10 ani de existenţă). Domnia sa coordonează teze de doctorat de înaltă ţinută ştiinţifică, ce relevă noi unghiuri de analiză asupra eticii şi moralei, cu întreaga paletă de deschideri către marile curente filosofice şi ale fenomenelor din lumea contemporană.

Profesorul universitar dr. Teodor Vidam este o autoritate marcantă în domeniul filosofiei morale, fiind autor a 14 cărţi, 5 cursuri universitare şi numeroase studii. În anul 2010, Academia Română i-a acordat premiul ”Ioan Petrovici” pentru volumul ”Dimensiuni ale eticii comunicării şi mass-media”.

Lucrarea eticianului român ”Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească”, apărută la Ed. Argonaut din Cluj-Napoca, în 2016, analizează câteva din elaborările sistematice, marcate de profundă originalitate, în domeniul eticii, din cadrele gândirii filosofice româneşti.

Acest demers se lansează în timpurile în care încercăm să găsim răspunsuri la întrebarea privind existenţa unei crize morale în societatea contemporană. Fiinţa umană se îndepărtează tot mai mult de sinele său autentic şi de ceilalţi, cultivând fie indiferenţa, fie ignoranţa faţă de valorile morale, înrobit de falsele valori, ascunzând adevărurile în vorbărie goală şi semidoctism, unde primează succesul bănesc, falsele valori economice şi politice. Anormalitatea devine normalitate.

După cum precizează autorul, conceptul de moralitate se constituie metaetic, prin conlucrarea mai multor domenii: antropologia, psihologia, sociologia şi axiologia. „Conceptul de moralitate a constituit şi constituie ”piatra de încercare” în vederea elaborării unei etici care să implice într-adevăr celulele mari de rezistenţă ale condiţiei şi spiritualităţii umane”(27).

Autorul porneşte în proiectul său prin a stabili un fundament: concepţiile etice de referinţă ale sec. al XX-lea, în special M. Scheler şi N. Hartmann.

Max Scheler construieşte o filosofie a fiinţei ce are la bază valoarea, care nu se reduce la manifestarea în obiect, ci este apriorică. Nucleul oricărei etici rezistă prin ierarhizarea valorilor. În această ierarhie, iubirea ocupă locul central. Iubirea este un „tărâm al făgăduinţei” pentru crearea de valori. Spune Teodor Vidam: „Numai o etică întemeiată religios pleacă de la acceptarea necondiţionată a credinţei în Dumnezeu, de la acceptarea sacrului ca temei absolut şi ultim al împărăţiei valorilor” (56). Şi la N. Hart­mann, câmpul moralităţii şi al imoralităţii este controlat de către sistemul ierarhic al valorilor aşezate într-o viziune integratoare. Valorile morale sunt cele care ne apropie pe unii de alţii. Ele sunt cele care ne diferenţiază profund. În fapt, ambele concepţii etice identifică procesul de reconstrucţie a fiinţei umane.

Demonstraţia prof. univ. dr. Teodor Vidam se dezvoltă cu privire la operele lui D.D. Roşca, Anton Dumitriu, Petru Creţia. Aici, el identifică un concept-cheie, de ”om de omenie”, pe care îl regăsim ca un filon viu în ethosul românesc. El vizează trei valori dominante: adevărul, dreptatea şi libertatea.

”D.D. Roşca este un filosof al cărui calibru valoric se înscrie pe coordonatele majore ale vieţii spirituale naţionale şi europene” (79). Pentru el, filosofia este o problemă de vocaţie. Eşti sau nu eşti în orizontul gîndului şi spiritului filosofic! Azi însă triumful lui ”homo faber” îl evidenţiază pe ”homo economicus”, evidenţiază mentalitatea mercantilă, fenomen în care ”viaţa spirituală devine o vegetaţie rară, dacă nu înăbuşită complet” (95). D.D. Roşca vede în ”sentimentul tragic al existenţei” un reviriment al spiritului. În acest context, valoarea supremă este adevărul, el intrând în categoria ”valorilor veşnice”, alături de dreptate, libertate, demnitate etc. Acestea stau la baza existenţei fiinţei umane şi a culturii umanităţii.

Pentru Anton Dumitriu, omul apare ca ”miracol”. El este cel care înţelege, explică, apreciază şi stăpâneşte realitatea, confirmând ceea ce spune Protagoras: ”Omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt că sunt, a celor ce sunt că nu sunt”.

Anton Dumitriu este fascinat de atitudinea lui R. Descartes, care construieşte pornind de la îndoială, prin acel proces al raţionalităţii, identitatea existenţei. Gândirea care gândeşte şi care se gândeşte căutând răspuns la întrebarea: ce este tot ce există? Anton Dumitriu în ”Homo universalis” spune: ”A raţiona este, în fond, o formă de dialogare a eului cu alteritatea”. Or „homo universalis” este un etalon etic. El relevă conclusiv: „Omul a cucerit toate sectoarele naturii, unul singur i-a rămas închis: el însuşi.”

Petru Creţia în ”Catedrala de lumini” aduce pe Homer, Dante, Shakespeare şi acele prototipuri etice: Ahile, Ulise, Orfeu-Euridice, Dante-Beatrice, Hamlet. Profesorul T. Vidam afirmă: „Ahile ştie că viaţa ne este dată o singură oară şi, pierdută, nimic nu o mai poate da înapoi, ştie că ea este mai preţioasă ca toate averile lumii”(145).

În jocul demonstraţiilor şi radiografiilor euristice, Teodor Vidam are o concluzie: ”Viaţa în desfăşurarea ei, cât şi în conţinutul ei global, fără întâietatea unei finalităţi etice este iraţională şi absurdă (alogos). Ideea aceasta e călăuzitoare în toate demersurile artistice şi estetice ale lui P. Creţia” (157).

Ilustrând o profundă cunoaştere a domeniului moralei şi a eticii, Teodor Vidam realizează o exegeză de maturitate, o exegeză referenţială asupra universului eticii şi moralei din spaţiul românesc. Parafrazându-l pe autor, putem spune că această carte este o riguroasă lucrare luminoforă.

Prof. univ. dr. Petru DUNCA