Şcoala de Canto PS Academy, la un an de activitate

Andreea Nicoleta Ember este manager al Şcolii de Canto Preparing Stars Academy. În urmă cu an a decis să vină în sprijinul tinerilor talentaţi cu un proiect inedit. Aşa s-a născut şcoala PS Academy, unde micii artişti iau lecţii de canto, coregrafie, dans, improvizaţie şi engleză. În decursul unui an, în palmaresul instituţiei au fost adunate rezultate importante. La finele acestei săptămâni, Şcoala de Canto PS Academy aniversează un an, ocazie cu care cursanţii vor veni în faţa părinţilor, prietenilor şi colegilor cu momente artistice prezentate într-un spectacol de gală ce va avea loc mâine, 13 mai, de la ora 13, la un local din Baia Mare. Surprizele nu se încheie aici. Pentru vară, reprezentanţii şcolii au pregătit o sumedenie de activităţi pentru copii şi tineri.

R: De cât timp funcţionează această şcoală?

A.N.E.: PS Academy funcţionează din 16 mai 2016.

R: Cum v-a venit ideea înfiinţării?

A.N.E.: Cei doi băieţi ai mei, în special cel mare, cochetează cu muzica de câţiva ani, şi am dorit pentru ei şi pentru alţi copii şi tineri asemeni lor, un proiect inedit, care să cuprindă mai multe aspecte ale pregătirii unor viitori artişti.

R: Ce aduce nou această şcoală faţă de alte instituţii similare din oraş?

A.N.E.: Suntem extrem de inovatori şi creativi, deoarece eu vin din domeniul marketingului online, iar ideile noi apar zilnic. Noutatea absolută este un serviciu de social media intensiv, corelat cu activităţi diverse, menite să ajute cursantul să treacă de la obişnuitele ore de canto la mişcare scenică şi improvizaţie.

R: Ce activităţi se desfăşoară în cadrul instituţiei?

A.N.E.: PS Academy oferă cursanţilor ore de canto, coregrafie, dans, engleză şi improvizaţie. Avem o echipă formată din două profesoare de canto, un coregraf, un profesor de engleză şi un actor.

R: Cui se adresează aceste activităţi?

A.N.E.: Activităţile noastre se adresează copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 5-18 ani.

R: Pe lângă repetiţii şi activităţile derulate zi cu zi, aţi fost implicaţi şi în unele concursuri? Despre ce este vorba?

A.N.E.: În decursul celui aproape un an de activitate, am fost participanţi la 6 concursuri naţionale.

R: Anul 2016 cum a fost pentru instituţia pe care o reprezentaţi? Ce palmares aţi adunat de-a lungul anului?

A.N.E.: Anul 2016 a fost uimitor pentru noi. Palmaresul anului cuprinde 16 menţiuni, 5 premii III, 6 premii II, 14 premii I şi 4 trofee. Pe lângă aceste concursuri, am împlinit un vis frumos, prin organizarea festivalului-concurs de muzică uşoară Preparing Stars, cu 100 de melodii participante, copii şi tineri din Maramureş, Cluj, Braşov, Sălaj, Vaslui, au fost jurizaţi de un juriu de excepţie format din coregraful Eugen Ocneanu, compozitorii Claudiu Bulete şi Dragoş Popa, iar preşedintele juriului a fost cântăreţul Uddi. Marele trofeu al festivalului a fost “adjudecat’’ de Alexandra Gherman, din Cluj.

R: Vă aflaţi la ceas aniversar. Ce aţi pregătit pentru a marca aşa cum se cuvine acest eveniment?

A.N.E.: La ceas aniversar avem Preparing Stars Show, un spectacol urmat de after-party, împreună cu partenerii şcolii, FeelGroove DanceStudio. Cântăm, dansăm şi ne distrăm împreună cu toţi cursanţii, părinţii, prietenii de suflet ai şcolii, precum şi colaboratorii din primul an de activitate.

R: Ce vă propuneţi pentru următoarea perioadă?

A.N.E.: Ne apropiem cu paşi repezi de vacanţa de vară, şi organizăm pentru copii tabere săptămânale de canto intensiv şi coregrafie, iar în luna iulie avem Preparing Stars Summer Camp 2017, şapte zile la o pensiune în Maramureşul Istoric, o tabără de canto, cu piscină, foc de tabără, distracţie, dar şi muncă benefică micilor artişti.

Undeva către finalul anului 2017 pregătim lansarea unui proiect nou, dar va fi surpriză, nu divulgăm acum nimic!

R: Unde se pot adresa cei care doresc să frecventeze activităţile?

A.N.E.: Micuţii cântăreţi ne pot vizita pagina oficială de Facebook, unde răspundem foarte rapid tuturor mesajelor: facebook.com/AcademyPS/