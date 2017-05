Depozitul ecologic nu va deveni funcţional nici în acest an!

Sistemul integrat de management al deşeurilor, marele proiect al Consiliului Judeţean Maramureş, nu va deveni funcţional, mai mult ca sigur, nici în acest an. Asta din cauză că lucrările la construcţia efectivă a celulelor de depozitare sunt mult întârziate. Pentru ca meniul să fie complet, nici procedura de stabilire a unui operator care să gestioneze întreaga situaţie nu a fost încheiată. Fără operator, depozitul nu poate funcţiona!

Nici malurile de pământ ce o iau la vale nu s-au stabilizat în totalitate, aceasta fiind una dintre piedicile în calea construcţie depozitului efectiv. Acum autorităţile aşteaptă expertiza unui specialist, după cum ne-a informat Dumitru Dumuţa, administratorul public al judeţului: „La Fărcaşa se construieşte nu doar celula de depozitare, ci este un ansamblu foarte mare de obiective. Pe prima parte a platformei sunt staţiile de sortare, de tratare mecano-biologică. Toate contractele de acolo sunt finalizate sau aproape de încheiere, cu excepţia construcţiei celulei de depozitare, unde sunt întârzieri mari, datorate fenomenelor produse ce erau imprevizibile la momentul încheierii contractului. Termenul de finalizare a lucrărilor de celulă este luna august. Există însă nişte probleme de asistenţă tehnică, de expertizare, fiind o procedură în derulare, care în data de 16 mai are termenul de depunere a ofertelor, ca să soluţionăm şi această problemă. Dar cu sau fără ea, lucrările vor continua. E adevărat că există un ritm mai redus acum, în aşteptarea acestei proceduri. Malurile de pământ cu probleme nu s-au stabilizat pentru că soluţia dată nu a putut fi aplicată în întregime. Sunt anumite părţi ce s-au consolidat, dar altele nu, din cauză că soluţia respectivă nu a putut fi pusă în aplicare. Aşteptăm punctul de vedere al unui specialist. Dacă soluţia tehnică este agreată de toată lumea este posibilă finalizarea depozitului în termen. Dacă sunt necesităţi de modificare a soluţiei tehnice, atunci trebuie reevaluat graficul. Dar o asemenea lucrare, fizic, poate fi terminată în două, trei luni”.

Şi procedura de stabilire a unui operator este blocată

Chiar dacă lucrările efective s-ar finaliza la termen, lucru greu de realizat, depozitul tot nu ar deveni funcţional. Asta deoarece nu are stabilit încă un operator care să lucreze acolo. Procedurile de desemnare a unui agent economic care să se ocupe de gestionarea deşeurilor durează minim patru luni, însă acestea sunt deocamdată blocate, ne-a mai spus Dumuţa: „Dacă investiţia nu se va finaliza în luna august, răspunsul glumeţ este că se va finaliza după… Acea lucrare va trebui însă terminată. Chiar în situaţia în care, în luna august, celula de depozitare va fi construită, pentru ca acel depozit să funcţioneze ar trebui să avem un operator al cărui contract să devină operaţional. Asta ar însemna că din momentul în care semnăm un contract, patru luni de zile, el se pregăteşte, obţine autorizaţii, licenţe, îşi angajează oamenii etc. Deci, dacă am avea un contract de operare semnat la sfârşitul lunii mai, atunci ar fi operaţional depozitul în octombrie. Dar este o gândire supra optimistă, ca să spun că vom avea un operator cu contract semnat la sfârşitul lunii mai, întrucât procedura noastră este suspendată în acest moment. Deci vom avea mai târziu, zic”.

Autorităţile din Fărcaşa au făcut ce ţinea de ele

Primăria Fărcaşa şi-a îndeplinit, în mare parte, rolul pe care l-a avut în acest proiect şi acum nu mai are decât să spere că investiţia se va încheia: „Sper să se finalizeze odată şi depozitul ecologic. Nu aparţine de noi investiţia, dar din ce ştiu pot să vă spun că se lucrează la clădiri. Dar acolo trebuie făcute şi lucrările de consolidare, nu ştiu exact în ce fază sunt. Am înţeles că erau în fază de proiectare, nu ştiu… Noi acolo am deschis drumul DC 92, care duce la depozit. El era iniţial de patru metri lăţime, ori la ora actuală este de 10-11 metri cu şanţuri cu tot. Am despăgubit o primă tranşă de proprietari ai terenurilor din acea zonă, conform unei evaluări făcute, şi acum urmează cea de-a doua tranşă. Am înţeles că ne-au dat ceva bani, să sperăm că putem să plătim. Finalizarea lucrărilor însă nu depinde de noi, ci de constructorul care le efectuează. Dar cu banii alocaţi cred că investiţia va fi gata în următoarea perioadă, odată cu prelungirea termenului. Ei au avut nişte termene care au expirat în toamnă. Dacă nu primeau banii cred că acum nu mai aveau ce să facă şi proiectul era stopat, dar aşa mai sunt şanse. Lucrările suplimentare probabil că necesită milioane de euro ca să consolideze toată partea aia de teren care alunecă şi ia cu el la vale tot, clădiri, hale”, ne-a explicat şi Floare Mureşan, viceprimarul comunei Fărcaşa. La finele lunii trecute, administraţia judeţeană a semnat un nou contract de finanţare, de peste 30 de milioane de euro, pentru fazarea obiectivului de investiţii <Sistem integrat de management al deşeurilor>. Deci bani există…