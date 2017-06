Carina Luiza Hojda, scriitoare în devenire la 11 ani

• Talentul său literar, remarcat la Olimpiada Naţională de Limba Română •

Carina Luiza Hojda te impresionează din primul moment. Mult mai matură decât ar recomanda-o vârsta sa fragedă de 11 ani, Carina ştie să ia lucrurile în serios şi să le trateze cu chibzuinţă, dar şi cu talent. E o elevă ambiţioasă, dar şi când vine vorba de treburile gospodăreşti e la fel de hărnicuţă, după cum recunoaşte mămica ei, Anca Hojda. În prezent, Carina Luiza Hojda învaţă în clasa a V-a la Şcoala Gimnazială numărul 1 din Moisei. Anul acesta, Carina s-a întors de la faza naţională a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română cu premiul I. Premiul a fost o surpriză plăcută pentru Carina. Micuţa elevă a mărturisit că a plâns de bucurie în momentul în care a aflat rezultatul. Carina Hojda a ieşit în evidenţă datorită talentului său literar, remarcat de cei din comisia de evaluare de la olimpiadă. De altfel, copila spune că are la activ două poveşti scrise de ea, iar în vacanţă îşi doreşte să se pună serios pe lucru, astfel încât să reuşească să publice un roman. Nu numai la limba română are rezultate deosebite, ci şi la matematică. O altă pasiune a Carinei este muzica, iar pe viitor îşi doreşte să aibă mai mult timp pentru a studia şi chitara.

R: Te-ai întors de la Olimpiada Naţională de Limba Română cu un rezultat deosebit. Cum a fost pentru tine participarea la acest concurs?

C.L.H.: Participarea la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română a fost pentru mine o experienţă incredibilă, nu nu­mai din pricina rezultatului, ci şi pentru că în momentele libere am avut prilejul să-mi fac noi prieteni, dar şi să călătoresc în timp pentru a descoperi minunata istorie a Devei. Pe lângă aceasta, fiind vrăjită de limba română, participând la olimpiadă, am reuşit să-mi dezvălui talentul şi pasiunea pentru literatură.

R: Sperai să câştigi premiul I?

C.L.H.: Să câştig premiul I sau orice alt premiu era un vis pentru mine, dar având în vedere că au participat atâţia copii, fiecare la fel de pregătit ca mine, mă gândeam că nu se va împlini şi că va trebui să continui să visez.

R: Cum a fost când ai aflat rezultatul?

C.L.H.: La aflarea rezultatului pur şi simplu nu-mi venea să cred că dintre toţi participanţii, premiul I îmi aparţinea şi am simţit cum fericirea şi satisfacţia îmi inundau sufletul şi nu am putut să mă opun lacrimilor de bucurie. Acel moment a fost unul deosebit şi mărturisesc că nu am mai simţit niciodată o asemenea fericire.

R: Ai avut şi alte rezultate deosebite pe parcursul şcolii?

C.L.H.: Anul acesta am obţinut premiul I la fazele locală şi judeţeană la Olimpiada de Limba Română, iar anul trecut am avut premiul al II-lea la etapa judeţeană. Am participat şi la concursurile Eurojunior, de matematică, limba română şi cultură generală unde am obţinut premiul al III-lea şi Euclid, de matematică, unde am obţinut premiul al II-lea.

R: Cei din comisie spuneau că se vede că citeşti mult. Ce îţi place să lecturezi?

C.L.H.: Încă de la vârsta de 3 ani eram pasionată de literatura română, plăcându-mi la nebunie poveştile: Ursul păcălit de vulpe, pe care o spuneam pe de rost (la 3 ani), ori de câte ori aveam ocazia. Acum prefer romanele de aventură, cu întâmplări ştiinţifico-fantastice, prin intermediul cărora pot ajunge cu uşurinţă în lumea ficţiunii.

R: Ai o carte preferată?

C.L.H.: În momentul de faţă sunt pasionată de volumele din seria “Harry Potter” care mă surprind la fiecare capitol, îmi stârnesc curiozitatea şi imaginaţia, făcându-mă să trăiesc fiecare cuvânt pe care îl citesc. Pe lângă aceasta, ador faptul că aceste cărţi prezintă numai întâmplări fabuloase, în lumea lor trăind o viaţă complet diferită de cea reală în care poţi face orice. Am aşteptat cu nerăbdare volumul 4 pe care l-am achiziţionat în urmă cu câteva zile şi care cred că îmi va stârni şi mai mult pasiunea pentru aceste cărţi.

R: Cum ai ajuns la pasiunea de a lectura? A existat cineva care te-a învăţat să iubeşti cărţile?

C.L.H.: Când eram mică părinţii mi-au insuflat pasiunea pentru literatură citindu-mi în fiecare seară înainte de culcare, poveşti, până am ajuns în clasa I când am descoperit tainele literelor, a scrisului şi cititului, reuşind astfel să mă împrietenesc cu cărţile de una singură.

R: Îţi place să compui literatură. Ce ai scris până acum?

C.L.H.: Până acum am scris două poveşti, “Floarea de aur” şi “Inelul fermecat”, în clasa I şi clasa a II-a. În povestea “Floarea de aur” este vorba despre o fetiţă săracă, ce află despre existenţa unei flori de aur care poate îndeplini orice dorinţă şi porneşte într-o aventură în căutarea ei. “Inelul fermecat” este despre un prinţ care primeşte un inel ce transformă visele în realitate, acesta trecând printr-o mulţime de peripeţii din cauză că inelul e pe punctul de a fi furat.

R: Ai în plan lansarea unui volum?

C.L.H.: Deoarece am auzit la Olimpiada naţională de lansarea unor proiecte, de către Uniunea Scriitorilor din România, în cadrul căruia cărţile copiilor pot fi publicate, mi-am propus ca în vacanţă să încerc să scriu un roman pe care să îl public.

R: Ai şi alte materii preferate la şcoală?

C.L.H.: Pe lângă limba română, îmi place foarte mult şi limba engleză, o limbă foarte valoroasă, fiind vorbită aproape în toată lumea, pe care o studiez de 3 ani. Mi-am propus să particip şi la concursuri de limba engleză, în viitor.

R: Ce alte pasiuni mai ai?

C.L.H.: Îmi place foarte mult să cânt la chitară. Îmi place muzica în general, dar din cauză că trebuie să mă pregătesc pentru olimpiadă, timpul nu mi-a mai permis să practic acest instrument. Nu vreau să renunţ la el şi voi încerca să recuperez.

R: Ce i-ai sfătui pe colegii tăi, ţinând cont că mulţi copii de vârsta ta nu prea sunt pasionaţi de citit?

C.L.H.: Colegilor care nu sunt interesaţi de literatură le-aş spune că o carte este cel mai bun prieten care nu te trădează niciodată şi te ajută să ajungi la cunoaştere. Aceasta îţi poate deschide poarta incredibil, unde poţi să descoperi imaginaţia şi adevărata fericire.

R: Pentru vacanţă ce ţi-ai propus?

C.L.H.: Pentru vacanţă mi-am propus să petrec mai mult timp în natură, să ies cu prietenii, să merg în excursii şi să cânt la chitară, pe lângă celelalte activităţi de şcoală.