Primele roşii din programul de minimis pe piaţa băimăreană

Producătorii agricoli pot primi un sprijin de 3.000 de euro/an, în conformitate cu Regulamentul de minimis în sectorul agricol, pentru a cultiva tomate în sere şi solarii astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă. Roşiile obţinute în cadrul acestui program au apărut deja pe piaţa noastră. Astfel, Marius Aftan din Pribileşti a sosit miercuri în Piaţa Izvoarele din Baia Mare cu primele roşii.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minim 1.000 mp şi să obţină o producţie de cel puţin 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minim 2.000 kg dovedită cu documente justificative. De asemenea, aceştia trebuie să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2017. Valorificarea producţiei se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv şi noiembrie – 20 decembrie, inclusiv. Marius Aftan spune că s-a chinuit să obţină prima recoltă, din cauza vremii foarte reci care i-a dat bătaie de cap şi l-a supus la cheltuieli mari cu încălzirea solariilor: „Trebuie să am minim zece ari de teren în spaţiu protejat de solar, cu roşii. Am semănat roşiile la jumătatea lunii ianuarie, le-am plantat în martie, iar acum am prima recoltă. Îi mulţumim ministrului că este îngăduitor şi înţelege condiţiile meteo din acest an, că a fost foarte dificil, mai ales luna trecută când a venit grindina, frigul, şi a fost foarte greu şi la încălzirea solariilor. Am cheltuit foarte mulţi bani pe centrală cu încălzitul, circa 7.000 de lei. Acum sperăm să ne scoatem banii, pentru a ne amortiza cheltuielile. Guvernul ne promite 3.000 de euro, dacă vindem două tone de roşii. Termenul era finele lunii mai, însă s-a prelungit până în 15 iunie. Eu, din cauză că timpul a fost foarte neprielnic, nu o să pot scoate cele două tone de roşii. Estimez că voi avea în această tură circa 800 de kilograme. Restul plantelor le scot şi voi planta iar zece ari de roşii pentru ciclul doi, iar ce obţin cumulez cu astea de acum ca să ajung la cele două tone pentru a primi şi eu banii. Domnul ministru a fost în vizită la mine şi i-am ridicat problema: dacă nu pot vinde cele două tone din cauza vremii, ce fac? Domnul ministru mi-a spus ca să vând cât pot acum, până în ultima zi aprobată, iar restul de kilograme, până la două tone, să le produc în tura a doua. Eu sper să se ţină de cuvânt ministerul şi să-mi iau cei 3.000 de euro”.

• Speră să atingă 2.000 de kilograme din recolta a doua •

Deşi din prima recoltă nu va reuşi să scoată cantitatea minimă necesară pentru a intra în posesia ajutorului de minimis, Marius Aftan speră să atingă pragul celor 2.000 de kilograme cu recolta a doua de roşii: „La ciclul al doilea voi plăti alţi bani, alte ră­saduri, deci voi avea alte cheltuieli. Eu spun că este un preţ bun la opt lei kilogramul. Lumea mai cumpără roşii. La alte tarabe găseşti roşii aduse de nu ştiu unde cu şase şi şapte lei. Dar sunt ferm convins că ale mele sunt mai bune. Ele au crescut în pământ, cu îngrăşământ natural, adică gunoi de grajd şi găinaţ. Am pus o tonă de asemenea îngrăşământ. De asemenea, anul acesta am avut noroc deoarece nu a trebuit nici să le stropesc deloc. Roşiile mele sunt astfel gustoase şi sănătoase, faţă de cele crescute cu îngrăşământ chimic. Pentru tura a doua de roşii am pregătit seminţe de roşii româneşti, de la nişte bătrâne din sat care nu au vrut să se despartă de soiul nostru de roşii româneşti. Astfel, seminţele semănate deja sunt în două frunzuliţe. Aceste noi răsaduri voi încerca să le plantez la sfârşitul lunii iunie, început de iulie”. Cumpărătorii preferă să dea cu un leu mai mult pe kilogram, dar să ştie că roşiile pe care le mănâncă sunt de calitate şi româneşti: „Prefer să plătesc mai mult, dar roşiile să fie gustoase, româneşti, bune…”, ne-a spus Mihai Gherasim. „Am cumpărat roşii din import şi nu au avut gust. Mai bine plătesc mai mult, dar ştiu că mănânc ceva bun”, a punctat şi Elena Topan.

Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este echivalentul în lei a 3.000 euro/ beneficiar/an. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.