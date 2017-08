Care sunt drepturile persoanelor cu handicap accentuat?

La cererea mai multor cetăţeni, publicăm extras din Legea nr. 448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, persoanele cu handicap accentuat beneficiază de următoarele drepturi: indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 193 lei; buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 79 lei; gratuitate la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul; gratuitate la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru şase călătorii dus-întors pe an calendaristic; persoanele cu afecţiuni renale, care necesită hemodializă în alte localităţi decât în cele de domiciliu, au gratuitate şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă; scutire de la impozitul pe veniturile din salarii; scutire de la taxa asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor adaptate handicapului; scutire de la taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora; scutire de la taxa hotelieră; scutire de la taxa de utilizare a drumurilor naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate; scutire de impozit pe veniturile din pensii; scutire de impozit pe veniturile din activităţi independente, realizate în mod individual; scutire de impozit pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, realizate în mod individual; acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului; scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau unităţile administrativ teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane; asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, în limitele stabilite prin Contractul-cadru; dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, un bilet gratuit de tratament balnear pe an, pe baza recomandării medicului de familie sau a specialistului; gratuitate la bilete (inclusiv pentru însoţitor) pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive; subvenţionarea dobânzii pentru un credit, în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru adaptarea locuinţei la nevoile individuale de acces; protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care sunt în imposibilitatea de a-şi administra bunurile personale.

Persoanele cu Handicap accentuat beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren, pentru întreg imobilul dacă este proprietar sau pentru cota parte a acestuia dacă este coproprietar. Mai beneficiază de scutire de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane.