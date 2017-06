PSD Maramureş, împotriva lui Grindeanu

Conducerea PSD Maramureş a susţinut o conferinţă de presă în care şi-a arătat susţinerea faţă de deciziile luate la nivel central, în legătură cu retragerea sprijinului politic pentru premierul României, Sorin Grindeanu. Astfel, social-democraţii ma­ramureşeni au explicat motivele pentru care îl vor afară din partid pe prim-ministru.

Ei au recunoscut că situaţia în care se află acum PSD este una penibilă, însă nu au de ales şi trebuie să meargă până la capăt cu schimbarea premierului: „În aceste zile e o situaţie destul de inconfortabilă, în urma deciziilor luate de către Comitetul executiv naţional al PSD, în ceea ce priveşte retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu şi pentru depunerea moţiunii de cenzură începând cu luni, săptămâna viitoare. Sigur că Partidul Social Democrat este unul responsabil şi am candidat anul trecut, atât la alegerile locale, cât şi la cele generale, nu ca persoane, nu în nume propriu, ci ca şi grup, ca echipă, şi am susţinut cu toţii nu programul unui om, nu latura personală a candidaţilor, ci am susţinut în faţa românilor un program de guvernare şi un calendar al implementării acestui program”, a spus Gabriel Zetea, preşedintele PSD Maramureş.

Doar 10% din programul de guvernare a fost îndeplinit complet

Social-democraţii maramureşeni au arătat faptul că programul de guvernare propus iniţial nu a fost îndeplinit de către Guvern, decât într-o mică măsură, aşa că premierul trebuie schimbat: „Am avut zilele trecute la Comitetul executiv un raport pe care l-am discutat extrem de punctual şi pentru fiecare măsură în parte. Implementarea efectivă a programului de guvernare, cu această echipă guvernamentală propusă în decembrie, era pusă în pericol. Vă prezentăm, cât se poate de scurt, stadiul implementării măsurilor propuse în acest program de guvernare: am avut 393 de măsuri prevăzute pentru această perioadă, pentru primul semestru al anului 2017, iar din acestea 50 au fost îndeplinite 100%, 107 au fost realizate parţial şi 236 sunt neîndeplinite. Este un raport extrem de grăitor în ceea ce priveşte direcţia bună pe care a avut-o Guvernul Grindeanu, dar şi neajunsurile legate de activitatea echipei guvernamentale. Nu putem minţi românii, nu le putem spune lucruri neadevărate şi tocmai de aceea, chiar dacă acum este greu şi ieşim în faţa lor să le spunem că un guvern propus de PSD nu reuşeşte să facă lucrurile pe care noi ca partid le-am impus şi pentru care am obţinut voturile românilor, este mai bine să luăm astăzi măsuri mai dure pentru ca în viitor să ne fie mai bine şi să avem în fruntea României un guvern şi mai bun, care să poată să coordoneze implementarea integrată a tuturor acestor măsuri”, a mai precizat liderul PSD Maramureş.

Propunerea lui Grindeanu ca premier, una greşită

Unii PSD-işti nu au avut încredere în premier încă de la numirea lui de către Liviu Dragnea şi se pare că temerile li s-au confirmat acum: „Vreau să spun că acesta este un moment foarte penibil. Nu e normal ca propriul partid să depună o moţiune de cenzură împotriva premierului. Mi se pare de o penibilitate ieşită din comun Grindeanu. Când l-a luat Dragnea şi l-a pus premier, a fost un lucru greşit. Eu personal am fost foarte fericit când am auzit că premier este nominalizată Sevil Shaideh. Când am auzit că vine Grindeanu, în schimb, m-am înmuiat. Deci cât de penibil poţi fi când nu mai ai sprijinul Cex-ului să spui că Guvernul nu-i a Comitetului executiv?!? Că e Guvernul României. Păi pe el cine l-a propus acolo? Nu Cex-ul? Nu Dragnea l-a propus premier? Şi acuma bulversează o întreagă ţară că nu-şi dă demisia. Este un moment penibil pentru toată lumea!”, a completat Călin Matei. „Daţi-mi voie să-mi cer scuze în numele fostului Guvern al României, că nu a fost capabil să implementeze 40% din programul de guvernare. Aşa mă aşteptam să înceapă premierul Sorin Grindeanu conferinţa de presă! Am făcut parte din acest Guvern, am lucrat 45 de zile în Ministerul Educaţiei şi de atunci am tras un semnal de alarmă că lucrurile nu merg bine. Dau două exemple: decontarea navetei pentru studenţi şi implementarea programului «masa caldă»”, a conchis senatorul PSD Liviu Marian Pop.