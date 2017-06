PSD la răscruce de drumuri

Sorin Bota: ”Sper ca noul Guvern să îşi facă treaba cu mai multă responsabilitate”

Deputatul PSD de Maramureş, Sorin Bota este de părere că în activitatea Guvernului Grindeanu, a cărui sarcină a fost aceea de a începe implementarea măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare, disfuncţionalităţile puteau fi corectate din mers în această perioadă.

”Din păcate, unii miniştri au crezut că au ajuns acolo pentru că li se cuvenea poziţia, unii nu au excelat nici profesional tehnic şi s-au bazat, cred, doar pe susţinerea politică, crezând că un minister se gestionează doar politic. A avea ştiinţa conducerii, respectiv managementul instituţional este o chestiune destul de complicată. Indiferent că vorbim despre preşedinţii de consilii judeţene, prefecţi, miniştri, secretari de stat, preşedinţi de agenţii, trebuie să subliniem faptul că nu este suficient să stăpâneşti sectorul din punct de vedere tehnic, trebuie să ştii să lucrezi şi să colaborezi cu cei care se află în subordinea ta, cu toate instituţiile cu care vii în contact. Aceste disfuncţionalităţi au dus la foarte multe întârzieri. Noi am încercat la nivel parlamentar să ajutăm Guvernul prin procedurile legislative, prin actele pe care le aveam pe masă. Legea salarizării s-a făcut şi s-a realizat în Parlament unde există o expertiză şi unde PSD a adus parlamentari pe toate domeniile. Unul dintre criteriile selectării pe listă a candidaţilor social-democraţi a fost tocmai acesta de a acoperi toate sectoarele de activitate.

Susţin aceste măsuri luate de Comitetul Executiv al PSD şi consider că este o ştiinţă şi o capacitate să îţi asumi uneori decizii care contravin cu ceea ce ai făcut anterior. Suntem în situaţia de a ne reaşeza, pentru a duce la îndeplinire ceea ce ne-am propus: creşterea nivelului de trai al tuturor românilor, simplificarea şi confortul vieţii tuturor, inclusiv al agenţilor economici”, a declarat deputatul PSD de Maramureş, Sorin Bota.

Gheorghe Şimon: ”Fotoliul de premier sau de ministru nu este moştenit”

Gheorghe Şimon, deputat PSD de Maramureş şi vicepreşedinte al PSD la nivel naţional a explicat, în cadrul conferinţei desfăşurată vineri, 16 iunie, la sediul PSD din Baia Mare că, în ceea ce priveşte activitatea Guvernului Grindeanu o primă analiză a avut loc în luna martie, la CEX-ul din Sinaia. Parlamentarul maramureşean arată că încă de atunci s-a tras un semnal de alarmă deoarece măsurile stabilite în Programul de Guvernare nu se implementau suficient de alert.

”Deşi nu s-a vorbit mult în presă despre acel Comitet Executiv Naţional al PSD, primul ministru Sorin Grindeanu şi miniştrii cabinetului său au fost avertizaţi că programul merge cu frâna trasă. Mai mult, programul propus de Partidul Social Democrat este unul extrem de ambiţios care trebuie privit ca un tot unitar, unde nu putem spune că am realizat 40% sau 70% sau 99% din măsuri, datorită faptului că este posibil ca tocmai acest 1% să răstoarne întreaga gândire economică de dezvoltare a României. Se ştia de atunci, de la prima şedinţă de validare a Guvernului şi a premierului că acest program trebuie dus la îndeplinire şi fiecare ministru trebuie să îşi facă treaba, deoarece va fi analizată periodic activitatea ministerelor. Iar ideea de remaniere nu a fost niciodată înlăturată, deoarece conducerea Partidului Social-Democrat a stabilit că vor fi atâtea remanieri câte sunt necesare ca toate măsurile să fie, la final, implementate. Problema este că, la şase luni de zile de la instalarea Guvernului Grindeanu s-a constatat nu doar o neîndeplinire a măsurilor pe fiecare minister, ci faptul că însuşi premierul României are o vină personală că nu a ştiut ce să ceară, când să ceară şi cum să armonizeze colaborarea între membrii Guvernului, pentru ca măsurile prevăzute în Programul de Guvernare pentru primul semestru să fie realizate. Din acest motiv am fost obligaţi să ridicăm sprijinul politic al premierului, care nu avea altceva de făcut decât să interacţioneze cu fiecare minister în parte şi să coordoneze legăturile între membrii cabinetului său. Unii dintre miniştrii Guvernului Grindeanu sunt cu măsurile îndeplinite în mare parte, motiv pentru care în noul Guvern al României este posibil să se regăsească şi miniştri din Guvernul Grindeanu, iar acest lucru să nu fie o surpriză. O altă chestiune este că această analiză a programului de guvernare a creat o adevărată spaimă şi în rândul miniştrilor, dar cel mai îngrijorat a fost premierul României, deoarece el spunea că totul e roz, că România are creştere economică”, a declarat deputatul PSD de Maramureş, Gheorghe Şimon, vicepreşedinte PSD.

Gheorghe Şimon: ”Voi vota fără nicio ezitare moţiunea de cenzură”

Parlamentarul social-democrat a arătat că ceea ce îşi doreşte Partidul Social Democrat este ca această creştere economică să aibă două componente, nu doar cea a consumului, ci şi o creştere economică bazată pe investiţie, care reprezintă adevărata creştere economică. Reprezentantul social-democraţilor arată că Sorin Grindeanu şi o parte dintre miniştrii săi nu au înţeles că au fost validaţi pentru a-şi face datoria, iar CEX-ul a procedat corect cu premierul.

Călin Matei: ”Am fost foarte dezamăgit când Sorin Grindeanu a fost propus premierul României”

Călin Matei a fost extrem de dur la adresa premierului Sorin Grindeanu, acuzându-l de faptul că reacţiile lui din ultimele zile aparţin unui om care are probleme grave de sănătate.

”Din punctul meu de vedere nu cred că este normal ca propriul partid să depună moţiune de cenzură împotriva premierului, deoarece aceasta nu este o moţiune împotriva Guvernului, ci doar împotriva premierului. Dar este un rău necesar. Nici mie, în politică, de-a lungul timpului, nu mi-au convenit multe. Însă dacă reprezentanţii de la vârf spun un lucru, mergi mai departe ştiind că ai susţinerea lor. Sau dacă nu ai susţinere, te retragi. Prin vârf mă refer la conducerea centrală, judeţeană sau conducerea unei organizaţii locale. Mie, personal, Sorin Grindeanu mi se pare de o penibilitate ieşită din comun. Când l-a luat Liviu Dragnea şi l-a pus premier, eu am fost foarte dezamăgit, pe cât de fericit am fost când am auzit prima propunere, cea a lui Sevil Shhaideh. Cât de penibil poţi să fii, când spui că Guvernul nu e al CEX-ului, ci al României. Dar uită că în fruntea Guvernului a fost pus tot de CEX. Acum bulversează o ţară întreagă prin faptul că nu îşi dă demisia. Este un moment ultra-penibil pentru toată lumea, mai ales că loveşte în partidul care l-a nominalizat ca prim-ministru”, a declarat deputatul Călin Matei.

Parlamentarul de Maramureş a arătat că, din calitatea de membru în comisia Buget-Finanţe a văzut ce se întâmplă cu adevărat cu Programul de Guvernare şi PSD chiar ţine la acest program, deoarece pe baza lui a câştigat alegerile locale şi parlamentare din 2016. Totodată, a precizat că este un om de echipă şi va vota fără nicio reţinere pentru moţiunea de cenzură împotriva premierului Grindeanu, dacă se va ajunge până la acest punct. (o.m.)