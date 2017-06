Cu Marius Botea, despre sezonul încheiat, problemele financiare şi decăderea voleiului românesc

Antrenorul Ştiinţei Explorări, profesorul Marius Botea, a avut amabilitatea să ne ofere un interviu despre parcursul echipei sale din stagiunea precedentă (2016-2017), despre campionatul care urmează, despre problemele financiare cu care se confruntă cel mai vechi club din Baia Mare, respectiv despre despărţiri sau transferuri la nivelul lotului de jucători. Totodată, am adus în discuţie şi decăderea voleiului masculin românesc, unde principalul băimărean a găsit motivele ce au adus regresul la nivel european.

– Domnule Marius Botea, putem spune că Ştiinţa Explorări a avut un sezon modest sau o echipă ghinionistă, prin faptul că s-a duelat cu toţi adversarii valoroşi la început de campionat?

– Nu aş spune că a fost un sezon modest, în comparaţie cu ceea ce a fost în 2015-2016. E clar că nu ne-am ridicat la acee­aşi valoare, fiindcă am terminat pe locul patru acum doi ani, iar acum am terminat pe şapte. Într-adevăr, am avut o tragere la sorţi complet nefavorabilă, dar cu siguranţă nu acesta a fost motivul faptului că noi am început campionatul cu şase sau şapte înfrîngeri dacă nu mă înşel. Ideea este că la momentul respectiv sau în momentul în care am jucat cu aceste echipe, zic eu foarte bune, deşi am fost aproape de a cîştiga acasă cu Zalăul, Craiova sau Steaua, totuşi nu am reuşit să o facem. Şi cred că dacă am fi reuşit să cîştigăm un meci din cele trei, am fi avut alt moral. Eu cred, încă o dată, că nu neapărat tragerea la sorţi a făcut să avem un parcurs mai delicat, ci faptul că, încă o dată, nu am reuşit să ne ridicăm la valoarea adversarilor noştri.

– Se putea mai mult şi în ce condiţii puteaţi să vă clasaţi mai sus în clasament?

– Eu cred că se putea mai mult. Acum dacă e să facem o radiografie succintă, cred că în primul rînd am suferit mult la capitolul preluare, acolo au fost nişte probleme. Alan Barbosa, jucător de altfel bun, nu a jucat la valoarea lui de acum doi ani şi acolo a fost problema principală. După care am avut tot felul de accidentări minore, pe care noi la momentul respectiv le-am trecut cu vederea, nu le-am făcut publice, pentru că nu era cazul. Dar cred, totuşi, că se putea mai mult, în mod special cu altă atitudine, şi dacă am fi abordat meciul de la Bucureşti cu CSM la victorie, probabil am fi reuşit să intrăm în primele şase echipe. Chiar şi aşa, intraţi în primele şase, nu cred că am fi putut urca mai sus de locul cinci, dar cred că era altceva.

– Din ce ştim noi o serie de jucători se află la final de contract. Care sînt aceştia şi cîţi dintre ei au şanse să-i vedem şi în stagiunea viitoare sub culorile Ştiinţei Explorări?

– Din cîte cunosc eu sînt 7-8 jucători la final de acord la ora actuală, dacă-l punem şi pe Barbosa la socoteală, care a părăsit deja clubul. A mai plecat Tamas Kaszap, tot la final de contract, Mihai Coasă, Igor Didorciuc şi cu Gabriel Cherbeleaţă, la fel sînt şi ei plecaţi. Aş putea spune că dintr-o dată avem aceşti jucători la capitolul plecări sigure. Sîntem în discuţii cu Zoli Kovacs, dorim să-i prelungim contractul şi credem că ar fi o mişcare tare bună pentru noi, urmează să ne dea răspuns la finalul acestei săptămîni. La fel, sîntem în discuţii avansate cu Susko, dacă îşi va da acordul va continua şi el la Baia Mare. La capitolul transferuri sigure aş spune că din cei care au fost la Baia Mare este Nagy Csaba, care îşi va prelungi contractul, şi-a exprimat dorinţa de a evolua la Explorări. Iar la capitolul veniri pot să spun că l-am transferat pe Vlad Negrean de la Cluj, am ajuns la o înţelegere cu Florea Dan, care a jucat ultima dată la Piatra Neamţ şi a revenit acasă Andrei Veber.

– În funcţie de transferurile ce le mai aveţi în vizor, la ce obiectiv se poate gîndi echipa pe care o pregătiţi?

– La ora actuală situaţia este destul de delicată la noi, în general noi nu am făcut valuri în ce priveşte problemele cu care ne-am confruntat. Cred că e bine ca lumea să ştie că sîntem în urmă cu primele de joc de anul trecut, nu s-au acordat, sîntem în urmă cu salariile şi primele de anul acesta. Şi dacă Explorări pînă acum şi-a făcut un renume în a plăti la timp, uite că de un an de zile avem probleme. Eu consider că sînt probleme foarte mari, nu reuşim să plătim jucătorii la timp, salariile erau mici, dar veneau în data respectivă, ceea ce era o anumită siguranţă pentru jucători. Apreciez faptul că jucătorii au dat dovadă de caracter, atît la antrenamente, cît şi în jocurile oficiale, în condiţiile în care ne-am confruntat cu restanţe faţă de ei. Uite că de cîteva luni lucrul acesta nu se întîmplă şi va fi foarte greu în condiţiile date să ne angajăm responsabilitatea în ceea ce priveşte respectarea unor contracte cu alţi jucători. E clar, pe de altă parte, că trebuie să aducem şi străini, nu avem cum altfel, iar cu jucătorii străini la ora actuală nu ne putem juca. Contractele sînt foarte clare şi vrem să evităm riscurile unor litigii la Federaţia Europeană de Volei. Ideea este că dacă lucrurile merg tot aşa, nu putem să ne stabilim un obiectiv îndrăzneţ. Sigur, e greu să vorbim exact, fiindcă nu avem lotul format. Încă o dată eu cred că va fi un an foarte, foarte dificil pentru noi, probabil cel mai dificil an de cînd antrenez eu.

– De ce buget ar fi nevoie pentru aducerea unor jucători de calitate pentru ca Ştiinţa Explorări să redevină o forţă în voleiul masculin românesc?

– Nu-mi permit eu să discut despre bugete, cred că preşedintele ar fi cel mai în măsură să discute despre aşa ceva, dar jucătorii foarte buni vin pe salarii mari şi noi deocamdată nu putem să ne gîndim la acordarea unor salarii pentru un jucător de calitate. La ora actuală e clară treaba, sînt la alte echipe doi, trei jucători care valorează cît toţi cei şase titulari ai noştri.

– Cînd este prevăzută reluarea antrenamentelor şi dacă deja se cunoaşte programul de pregătire?

– Noi mai facem antrenamente pînă în 1 iulie, după care toată luna iulie este vacanţă, urmînd ca reunirea lotului să se facă pe 1 august. Programul este relativ clar, în sensul că toată pregătirea din luna august se va desfăşura pe plan local. Perioada precompetiţională va fi alcătuită din turnee, pe care le vom stabili la începutul lunii septembrie.

– De ce credeţi că voleiul masculin românesc a decăzut în ultimii ani?

– Problemele sînt multe şi clare. Am avea nevoie de mai mult timp să explicăm aceste probleme, dar cert este că ar trebui să muncim mai mult, şi noi ca antrenori, şi aici cred că este o problemă, şi jucătorii la rîndul lor. Cred că ar fi nevoie de o lege clară în ceea ce priveşte sportul de performanţă, iar din punctul meu de vedere, încă o dată, ar trebui să muncim mai mult şi mai bine.