Aeroportul Internaţional Maramureş rămâne închis

Aeroportul Internaţional Maramureş nu este încă funcţional. Deşi la finele lunii mai, aici au fost organizate cu „surle şi trâmbiţe” manifestări menite să puncteze finalizarea investiţiei, aeroportul rămâne închis. Consilierii maramureşeni au cerut ieri, 27 iunie un răspuns cu privire la momentul în care vom avea curse care vor zbura de pe pista maramureşeană, dar nu a primit precizări concrete. Mai mult, aleşii judeţeni cer acum explicaţii conducerii executive despre denunţul penal anunţat de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş ca urmare a faptului că aeroportul a fost inau­gurat cu mare fast, cu cheltuială, cu concerte şi un miting aviatic, ca a doua zi, acesta să fie închis.

În şedinţa de ieri, 27 iunie, consilierii judeţeni au aprobat documentaţia necesară în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional Maramureş. Potrivit legislaţiei, „procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie este o activitate complexă, care presupune întocmirea şi aprobarea mai multor documente: scrisoare de aşteptări, proiectul de matrice a profilului consiliului de administraţie, componenta iniţială şi integrală a planului de selecţie”. A fost ultimul punct suplimentar de pe ordinea de zi. Subiectul aeroportului a fost însă extins şi la alte discuţii. Consilierul judeţean Marinel Kovacs a cerut explicaţii conducerii aeroportului despre necesitatea de a fi efectuate unele dotări pentru ca aeroportul să poată deveni funcţional. „Spuneaţi într-o şedinţă că e necesar pentru a opera nişte dotări specifice a căror costuri se ridică până la 2 milioane de euro. În aceste condiţii ce şanse sunt ca aeroportul să devină operaţional?” a punctat Marinel Kovacs. Directorul Aeroportului Internaţional Maramureş, Dorin Buda a precizat că există posibilitatea încheierii fie a unui contract de leasing, fie a unui contract de externalizare a serviciilor, ceea ce ar putea constitui o soluţie care să faciliteze deschiderea aeroportului. Nu s-a dat însă niciun răspuns concret, ceea ce înseamnă că maramureşenii, dar şi cei care doresc să ajungă în Maramureş „pe calea aerului” vor fi nevoiţi să se orienteze spre alte staţii aeroportuare. În plus, aleşii maramureşeni au mai adus în discuţie şi un alt subiect legat de aeroport, un denunţ penal anunţat împotriva Consiliului Judeţean. „Am aflat cu stupoare despre un denunţ penal împotriva Consiliului Judeţean pentru problemele de construcţie de la aeroport. Am dori să fim informaţi de conducerea executivă despre acest lucru pentru că noi nu ştim nimic”, a spus Marinel Kovacs. La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Doru Dăncuş a menţionat că nu există informaţii despre un denunţ penal şi că atunci când va fi cazul aleşii maramureşeni vor afla detaliile necesare. Aeroportul Internaţional Maramureş a intrat în reparaţii în urmă cu un an. Recent au fost finalizate lucrările de prelungire a pistei, însă aeroportul nu este operabil din lipsa echipamentelor de radionavigaţie şi a unui gard de protecţie care trebuie să existe în jurul întregului complex aeroportuar.