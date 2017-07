Telegondola ar putea deveni funcţională anul viitor la Borşa

Vestitul proiect al telegondolei de la Borşa nu a fost abandonat de autorităţile locale, în ciuda istoriei tumultoase a acestuia. Astfel, proiectul continuă şi, dacă totul decurge conform planului, telegondola va fi funcţională de la anul. La fel şi pârtiile de schi noi şi vechi, ce se vor întinde pe mulţi kilometri.

În acest moment se lucrează la studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, urmând ca în toamnă să se reia licitaţia pentru un nou executant, după cum ne-a explicat primarul oraşului, Ion Sorin Timiş: „Suntem în lucru cu vestitul proiect Telegondola. Practic în Borşa avem două proiecte ciudate – acesta şi DN 18. Dacă ultimul este pe final, al doilea – Telegondola, este încă departe de a fi încheiat. Se lucrează acum la studiul DALI. În această vară va fi finalizată toată documentaţia de proiect tehnic, în toamnă se va face licitaţia pentru un nou constructor, iar anul viitor intenţionăm să începem lucrările şi până la final de an, dacă lucrurile merg bine, să dăm drumul la instalaţie”.

Proiectul a început iniţial în anii ‘40

Deşi multă lume probabil că nu ştie, proiectul telegondolei de la Borşa are în spate o istorie lungă, soldată de fiecare dată cu câte un eşec. Totuşi, acum se speră că telegondola va fi finalizată. Banii necesari pentru întreg proiectul, inclusiv cu pârtiile funcţionale, însă, nu sunt puţini. Salvarea va veni de la Guvern, mai spune primarul: „Proiectul a început prin anul 1940, a fost reluat în 1990, a reînceput din nou în 2000 şi apoi în 2008, iar acum va demara încă odată în 2017. Legat de finanţare, avem aprobat din buget local sumele necesare pentru partea de documentaţie şi proiect tehnic. Acestea nu vor depăşi 50.000 de euro pentru toate studiile şi expertizele. Finanţarea efectivă pentru finalizarea lucrărilor la instalaţie sunt de aproximativ două milioane de euro. Am depus documentaţie la Ministerul Turismului, urmând să primim finanţare de acolo. Cererea noastră însă este mai mare, pentru că nu e suficient să funcţioneze doar instalaţia. Trebuie să fie funcţională şi pârtia, să fie dotată cu tunuri de zăpadă şi instalaţie de nocturnă. Pârtia de schi are două alternative: roşie – 3 km, albastră – 7 km. Întreg proiectul, cu tot cu pârtii, costă 7 milioane de euro. Cu sprijinul Ministerului Turismului şi al Ministerului Dezvoltării vom realiza cea mai frumoasă pârtie şi domeniu schiabil din nordul României”.

De asemenea, pe viitor se intenţionează extinderea domeniului schiabil şi legarea celor trei pârtii existente astăzi: Prislop, Telescaun şi Telegondola, realizându-se astfel 17 km de instalaţie pe cablu în Borşa, cuprinşi într-un domeniu schiabil.