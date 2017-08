Sighetu Marmaţiei • Centrul Cultural cu sediu-n trei direcţii!

• Interviu cu prof. dr. Ioan Dorel Todea, managerul interimar al Centrului Municipal de Cultură şi Artă ”Gheorghe Chivu” (CMCA) Sighetu Marmaţiei •

-Ex abrupto, domnule director, vă propun să faceţi demersurile necesare pentru a scurta titulatura Centrului Cultural înfiinţat în urmă cu aproape 5 ani, prin ”contopirea” celor 3 instituţii de cultură, care funcţionau la Palatul Cultural sub acelaşi acoperiş. Acum că Palatul intră în renovare iar cele 3 secţii ale Centrului se mută în 3 direcţii, cred că ar suna mai bine ca pe frontispiciul celor 3 ”secţii” (dacă nu se poate reveni la forma iniţială a celor 3 instituţii) să stea denumirea propusă în subtitlul acestui interviu. Astfel, la Casa de cultură s-ar adăuga secţia Cultură, la Şcoala de arte, secţia Arte, iar la Biblioteca Municipală ”Laurenţiu Ulici”, s-ar putea adăuga secţie a Centrului Municipal de Cultură şi Artă ”Gheorghe Chivu”.

– Instituţia va avea următoarele firme: CENTRUL CULTURAL Sighetu Marmaţiei, Serviciul cultură-informare-artistic; CENTRUL CULTURAL, Serviciul de formare şi perfecţionare în domeniul culturii, artei, Şcoala de Arte “Gheorghe Chivu”; CENTRUL CULTURAL Sighetu Marmaţiei, Serviciul de difuzare a cărţii, informare şi documentare, Biblioteca municipală “Laurenţiu Ulici”. Indiscutabil poetul şi pictorul Gheorghe Chivu, a fost o personalitate a vieţii culturale sighetene, dar nu cred că e cazul să dăm o denumire centrului, este suficient Şcoala de Arte “Gheorghe Chivu”, instituţie la care a lucrat.

– Cum lucrările de la Palat vor fi de anvergură, nu cred că ele vor fi finalizate în următorii ani, iar mutarea celor 3 instituţii din Palat nu este deloc uşoară. Care este stadiul lucrărilor de igienizare şi renovare la noile adrese ale celor 3 ”secţii” şi dacă sunteţi mulţumiţi de spaţiile alocate?

– Proiectul de renovare nu a fost luat în discuţie, va dura pâna va fi aprobat, până vor veni banii de la UE, licitaţii, lucrări … câţiva ani buni. Instituţiile care au avut un rol important în viaţa culturală a municipiului vor beneficia de spaţii corespunzătoare, dar mai ales modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor cultural-artistice vor cunoaşte un adevărat început. Coordonarea unitară a vieţii culturale sighetene este o necesitate, aici se va vedea rolul important pe care trebuie să-l aibă Centrul Cultural ca adevărat coordonator al acestor activităţi. Lucrările de igienizare şi renovare ale noilor locaţii sunt în stadiul de finalizare: Centrul cultural – Serviciul cultură-informare-artistic (Casa de cultură) la adresa: Piaţa Libertăţii nr. 24 A (fosta Casa Armatei) este în stadiul curăţeniei generale şi a mobilării spaţiului, a stabilirii destinaţiei fiecărei încăperi pentru activităţile ce intră în atribuţia centrului. Spaţiul este generos, central, corespunzător tipului de activitate pe care o vom organiza. Probleme sunt în exterior, unde accesul spre Piaţa Centrală Agro­alimentară este blocat de micii comercianţi, unii cu tonete care sunt aşezate nefiresc, blocând instituţia noastră şi nerespectând nicio normă de siguranţă contra incendiilor etc. Aici activitatea cu publicul se va relua începând cu data de 15 iulie 2017, poate chiar mai repede. Serviciul de formare şi perfecţionare în domeniul culturii, artei – Şcoala de Arte “Gheorghe Chivu” va funcţiona la adresa: Str. Traian nr. 1-3, sc. 1, et.1 ap. 8 (fostul complex de alimentaţie publică Zimbru). Aici mai sunt lucrări de parchetare şi punerea în funcţiune a sistemului electric, de montat centrala de încălzire pe gaz. Estimez că la data de 10/15 iulie să înceapă mutarea mobilierului şcolii. Activitatea cu publicul se va relua începând cu data de 1 septembrie 2017. Serviciul de difuzare a cărţii (prin împrumut), informare şi documentare – Biblioteca municipală “Laurenţiu Ulici” va funcţiona la adresa: Str. Bogdan Vodă nr. 118 (Fosta Şcoală generală nr. 4 “Ion Buteanu”). Aici lucrările au fost mai complicate dar se vor finaliza curând şi se va începe mutarea rafturilor şi a cărţilor. Principala problemă este cea a fondului de carte veche care a fost ţinut în condiţii necorespunzătoare şi a necesitat un timp pentru pregătirea împachetării şi mutării. Activitatea cu publicul se va relua doar la secţia de împrumut carte pentru adulţi aproximativ la data de 15 septembrie 2017.

Operaţiunea de mutare a celor trei secţii se va extinde pe toata perioada lunilor iulie-august. Am contractat o firmă pentru a realiza transportul mobilierului, a obiectelor de inventar şi a cărţilor. Primăria Sighetu Marmaţiei, personal dl. primar Horia Scubli şi o parte din colaboratorii domniei sale s-au implicat foarte mult pentru a asigura finanţarea şi buna desfăşurare a lucrărilor.

– Închisă de 5 ani fără motiv plauzibil, la Sala Studio nu s-a lucrat nimic în acest interval. Credeţi că în 5 luni se va realiza ceea ce nu s-a făcut în 5 ani?

– Demersurile pentru începerea lucrărilor la Sala Studio sunt avansate, dacă lucrările vor începe pe 1 septembrie este posibil ca sala să fie dată în folosinţă la 1 Decembrie anul acesta. Se vor executa lucrări la acoperiş, instalaţia electrică, se va introduce încălzirea pe gaz şi vor fi igienizate spaţiile. Dacă vor lucra 3 / 4 echipe am putea spera să avem sala pusă la dispoziţia publicului cât mai repede. Dar despre modul cum a fost întreţinută Sala Studio, despre responsabilitate este un subiect delicat şi poate constitui un reportaj de investigaţie.

– Dacă festivalurile de vară se vor desfăşura în aer liber, în zona fostului Palat Cultural (cele două artere centrale din zona parcului nu pot fi închise circulaţiei auto întrucât ele se confundă cu Drumul Naţional 19, Sighet – Satu Mare), Festivalul de poezie unde o să fie?

– A fost o variantă. Festivalul folk şi medieval vor avea ca locaţie Parcul central al oraşului şi platoul Curtea Veche, cu închiderea doar a unei părţi din zona centrală a oraşului. Festivalul de poezie va avea loc în noua locaţie de pe str. Libertăţii 24 A, unde vor fi condiţii foarte bune. Dar despre programul de anul acesta vom vorbi la timpul potrivit !

– Ştim că aţi lucrat peste 4 decenii la catedră, că sunteţi doctor în Filologie, aţi trudit 10 ani şi ca redactor responsabil la Radio România Sighet, că aveţi o experienţă bogată în activităţi culturale. De ce jucaţi teatru, domnule Todea?

– Credeam ca aveţi suficiente informaţii despre activitatea mea artistică, încă de pe vremea când eram elev. Teatrul a fost şi rămâne marea mea pasiune (sau marea mea ratare pentru că am picat la admitere la IATC si apoi nu am mai încercat, urmam Facultatea de Filologie). Am jucat şi am regizat spectacole de teatru în toate etapele de viaţă pe care le-am parcurs, am obţinut premii importante de interpretare ca elev – locul I la interpretare monolog la faza naţională a Concursului I.L. Caragiale, locul III cu montajul S-au trezit pădurile, locul I cu rolul Osvald din piesa “O întâmplare” de Horia Lovinescu – ca student, premii ca regizor, am montat nenumărate spectacole, am scris texte de spectacol şi de prezentare etc. La propunerea prietenului meu Spiridon Pralea, am preluat în urmă cu aproape 3 ani şi secţia de teatru a Centrului Cultural. Am regizat cinci piese de teatru si am jucat în fiecare. Cred că este o performanţă să aduci aproape 15 mii de spectatori la teatru, să joci în străinătate, la Lausane, Viena sau Biserica Albă, să organizezi spectacole împreună cu actori profesionişti şi amatori. În stilul care te caracterizează ca jurnalist, aş putea răspunde că joc teatru din necesitate… că dacă eşti un pic actor în viaţa de toate zilele, atunci poţi să-ţi realizezi mai uşor obiectivele pe care ţi le propui!

-N-aş crede, dar mă bucur că aveţi sau veţi avea condiţii excelente de lucru în cele 3 noi sedii ale Centrului Municipal de Cultură şi Artă Sighetu Marmaţiei. (varianta mea sună mai bine).