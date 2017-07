AS Independenţa Baia Mare şi-a găsit antrenor

Clubul de fotbal feminin AS Independenţa Baia Mare nu a rămas multe zile fără antrenor după despărţirea de Alexandra Marian şi conducerea administrativă a găsit deja înlocuitor. Din sezonul viitor noul tehnician al grupării ce va activa în eşalonul secund este Liviu Ivasuc (foto), antrenor ce a pregătit în sezonul precedent tot o echipă de fotbal feminin, Juniorul Satu Mare. Sătmăreanul care le va pregăti pe băimărence îl are ca mentor pe Dacian Nastai, cel care l-a descoperit pe internaţionalul Florin Gardoş. Liviu Ivasuc îşi va alege, în perioada următoare, stafful cu care va colabora, primul antrenament în noua formulă fiind programat pentru 17 iulie, cînd este prevăzută reunirea lotului. Dacă în stagiunea trecută Florica Codrea a îndeplinit şi funcţia de antrenor secund, pe lîngă şi cea de jucătoare, în campionatul viitor aceasta preferă să rămînă doar jucătoare.

Şi în sezonul următor AS Independenţa va opta pentru două formaţii, cea care va activa în Liga 1, respectiv satelitul, ce va evolua în Liga a doua. De asemenea, băimărencele au în plan şi înscrierea echipei Under 15 în campionat, jucătoare născute în 2003 şi mai mici, în sezonul recent încheiat această categorie reuşind să obţină locul 5 la turneul final. În altă ordine de idei, AS Independenţa lucrează deja la transferul unor jucătoare, strategia clubului fiind aducerea unor jucătoare tinere şi de perspectivă.