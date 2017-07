Critici “americane” despre Aeroportul Internaţional Maramureş

Un preot venit din Statele Unite ale Americii critică faptul că un judeţ cum este Maramureşul nu are un aeroport funcţional. Protosinghelul Chesarie Bertea este maramureşean, dar de câţiva ani slujeşte la New York. Reîntors acasă, preotul a constatat că este nevoit să aterizeze pe aeroportul din Satu Mare. Părintele Chesarie Bertea este hotărât acum să tragă un semnal de alarmă inclusiv în ziarele româneşti din America. Speră că va putea să mobilizeze autorităţile din Bucureşti şi din Maramureş pentru ca Aeroportul Internaţional din Baia Mare să devină funcţional. „După ce ajung în America voi scrie în toate ziarele până ce se va da drumul la aeroportul din Baia Mare. În fiecare lună sau la două luni, voi scrie tuturor autorităţilor atât celor din Bucureşti, cât şi celor din Maramureş. Cred că trebuie să se grupeze toţi şi să facă ceva pentru oraş. Dacă oraşul arată frumos şi curat în interior trebuie ca şi aeroportul să ne reprezinte. Va crea noi locuri de muncă, va crea multă infrastructură şi mulţi oameni vor veni. Cei care vor beneficia de aeroport sunt băimărenii, dar şi toţi maramureşenii. Maramureşul e brand de ţară şi cred că trebuie făcute drumurile să putem aduce oameni din SUA, din Europa pentru a ne putea cunoaşte şi acasă. Să ştiţi că românii fac o impresie extraordinar de frumoasă şi bună în SUA”, a concluzionat preotul. Părintele Chesarie Bertea a mai arătat că „eu port guba şi cojocul Maramureşului în New York şi nu îmi e ruşine, dar îmi e ruşine să nu aterizeze avionul în Baia Mare”. Pe de altă parte, preotul a amintit şi de o colaborare începută la New York cu 15 profesori universitari români. Îşi doreşte ca aceştia să descopere un alt sistem, iar la întoarcerea acasă , „toţi împreună să pună umărul şi să ridice ţara”.