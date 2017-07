Agresiune în Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului din Borşa

În data de 6 iulie 2017, Daniela Timiş (foto) din Borşa a suferit un accident rutier, ajungând în Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului din Borşa. Aceasta declară:

„Am fost lovită din partea dreaptă de un autoturism care aparţine unuia din clanul „Horincă” din Borşa. M-am izbit cu faţa de volan, am avut mai multe lovituri, ajungând cu Ambulanţa la spital. A venit şi o patrulă de poliţie cu noi. Acolo, în timp ce primeam îngrijirile necesare, a sosit şi soţul meu, cam după 20 de minute. După el au intrat 11 persoane din Clanul „Horincă” şi l-au luat la bătaie, fără un motiv anume, tocmai în urgenţa spitalului. I-au dat cu pumnii în cap, l-au agresat. Noroc cu un asistent medical care l-a tras de picioare în camera de resuscitare, unde a primit îngrijiri. Patrula de poliţie prezentă nu a reacţionat în niciun fel (ori n-a apucat de reacţioneze, ori le-a fost frică poliţiştilor). Au cerut în schimb, întăriri. Abia după ce au sosit alte patrule de poliţie şi jandarmeria, cei 11 agresori au fugit. Soţul meu a fost trimis a doua zi la Tg. Mureş pentru îngrijiri speciale, deoarece i-au găsit hematoame la cap. V-am relatat acest caz pentru că toată Borşa este sub teroarea acestui clan. Lumea se teme să vorbească. În aceeaşi seară au mai avut loc alte două incidente. Un localnic a fost semnalizat în trafic să oprească. Acesta a deschis geamul autoturismului, crezând că persoanele care l-au oprit au nevoie de ajutor sau doreau să întrebe ceva. Dar s-a trezit cu o ploaie de pumni în cap, aşa, fără nici un motiv. Nu este normal ceea ce se petrece în Borşa. În fiecare zi se întâmplă câte ceva, ori agresiuni, ori bătăi în toată regula. Cineva trebuie să „spargă” tăcerea şi să spună adevărul, că avem copii care merg la şcoli, la grădiniţe, pe stradă. Nu există ordine, disciplină, doar frică, teroare. Povestea cu Clanul „Horincă” este veche, acesta are tot felul de îndeletniciri dar mai ales se ocupă de agresiuni. Am anunţat Poliţia, am cerut audienţă la comandantul Poliţiei judeţene şi ne vom adresa inclusiv instanţei. Ne te­mem pentru viaţa noastră”.