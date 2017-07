La Tg. Lăpuş – Reîntîlnire la 55 de ani de la absolvirea Liceului Teoretic

Sîmbătă, 8 iulie 2017, Liceul Teoretic „Petru Rareş” din Tg. Lăpuş, director, prof. Mariana Pop, director adj. Claudiu Nedea – a fost gazda unui moment extrem de emoţionant. Elevii promoţiei de absolvenţi 1966, s-au reîntîlnit la 55 de ani de la absolvirea liceului.

Dorinţa celor strînşi de un clopoţel imaginar după mai bine de cinci decenii de viaţă, a fost aceea de a se revedea împreună, de a rememora clipele de neuitat, petrecute pe băncile şcolii. Evident că vîrsta i-a făcut pe mulţi să se întrebe cine sunt cei adunaţi la această sărbătoare, anii lăsînd urme adînci pe fizionomia fiecăruia. Pe cîţiva dintre ei, moartea nemiloasă i-a luat la braţul ei negru ori suferinţele i-au ţintuit la pat.

Absolvenţii au fost mai întîi primiţi cu multă căldură, respect şi preţuire de către conducerea liceului lăpuşean, la intrarea în această instituţie şcolară. Aici, într-o sală de clasă gătită de mare sărbătoare, conducerea liceului, profesori şi peste 30 de elevi le-au făcut oaspeţilor o primire neaşteptată. Toţi profesorii seniori şi absolvenţii au trecut pe sub un pod de flori creat de elevi, lung de peste 150 m pînă la intrarea în sala de festivităţi. Toţi au fost primiţi cu flori, cu cîntece precum “Gaudeamus igitur”, “Ani de liceu” ş.a. toate interpretate de către Corul “Symbol” al Liceului “Petru Rareş”, dirijor prof. drd. Andrei Baboşan.

Onoarea de a deschide manifestarea a aparţinut distinsului domn prof. Ioan Pop, directorul de pe atunci al liceului lăpuşean. Domnia sa a spus, printre altele: “Sunt bucuros că fluviul vieţii voastre, în ziua de azi, s-a întors la izvoarele sale în hotarele Ţării Lăpuşului. Particip cu multă plăcere la această sărbătoare, mulţumindu-vă pentru invitaţie. Sunt bucuros că am posibilitatea să fim împreună, deoarece aproape împreună am început viaţa, eu, cea de dascăl, iar voi cea de elev de liceu. Întîlnirea noastră la această nobilă instituţie de învăţămînt, pentru voi a fost cu mult noroc, în sensul că aţi avut parte de dascăli tineri în majoritate, cu mult elan de muncă şi dornici de a pregăti absolvenţi de liceu bine instruiţi. Pentru noi, dascălii voştri, norocul a constat în faptul că am avut cu cine să lucrăm, pe cine să instruim. Deznodămîntul a fost că aţi susţinut Maturitatea (Bacalaureatul) în Baia Mare, iar procentul vostru de promovabilitate a fost de 100%, voi fiind prima generaţie “de aur”. Despre acest succes s-a vorbit şi la Radio Europa Liberă într-o analiză efectuată despre învăţămîntul din România.” A urmat în continuare… “Ora de dirigenţie”. După cuvintele protocolare care se rostesc în astfel de împrejurări, d-na dirigintă Zamfira Damian a început prin a remarca faptul că, “rîndurile noastre se răresc din ce în ce mai mult, odată cu înaintarea în vîrstă”. Într-adevăr, pe pliantul aniversar, mulţi absolvenţi aveau marcat semnul crucii în dreptul numelui. Şi-au prezentat, rînd pe rînd viaţa, preocupările şi realizările toţi cei prezenţi. Am remarcat şi aserţiunea d-nei Elena Cozmuţa, soţia regretatului om de cultură, scriitor, poet, eseist şi critic literar Augustin Cozmuţa, fostul redactor şef al Cotidianului “Graiul Maramureşului”, care a citat un pasaj din scrierile soţului său. În continuare, făcînd o legătură cu preocupările specifice vîrstei, într-un discurs de o rigoare şi coerenţă excepţionale, s-a stabilit un diagnostic cît se poate de exact al relaţiei dintre generaţii prin prisma dialogurilor dintre bunici şi nepoţi. Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă colegială, unde s-au depănat amintiri, s-au povestit crîmpeie din viaţa de elev, s-au reînnodat prietenii şi s-a adus un omagiu celor absenţi de la strigarea catalogului. Momentul final i-a găsit pe absolvenţi împreună cu soţii sau soţiile lor, cu domnii profesori la Pensiunea “Smarald”, la poalele unei păduri de brad şi fag. Aici s-au ciocnit pahare cu tării, vinuri alese, bere, cafea şi sucuri naturale. Mîncărurile servite au fost tradiţionale, gustoase şi apetisante, s-a dansat şi cîntat. Veselia, antrenul şi voia bună au încins atmosfera şi aşa incendiară. Spre surprinderea tuturor, d-na fostă dirigintă, profesor de matematică, Zamfira Damian, în aplauzele tuturor, a cîntat la microfon cîntece de neuitat. Concluzionînd, putem afirma cu toată certitudinea, că această întîlnire de suflet a absolvenţilor de acum 55 de ani, a fost una deosebit de reuşită şi de neuitat. Tuturor participanţilor la această adevărată sărbătoare, cît şi celor care din motive personale nu au putut ajunge, le urăm viaţă lungă şi lipsită de griji, sănătate că-i mai de preţ decît toate… şi norocul de a fi înconjuraţi mereu de cei dragi, respectaţi de comunitate.