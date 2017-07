Podul ce duce la Tocila – Băiuţ intră în reabilitare

Zilele trecute, administraţia locală din comuna Băiuţ a predat amplasamentul executantului pentru ca acesta să reabiliteze podul care duce la Tocila.

Construcţia veche, din lemn, are nevoie de reparaţii capitale. Investiţia se face din fonduri guvernamentale, plus o parte de cofinanţare de la bugetul local: „A fost executantul cu proiectantul pentru podul peste râul Tocila ca să le predăm amplasamentul pentru a se apuca de lucrări. Investiţia, în cuantum de 370.000 de lei se face prin PNDL, având şi noi o parte de cofinanţare din bugetul local. De asemenea, aşteptăm acum aprobarea fondurilor pentru şcoala din comună, tot pe PNDL. Aceasta deserveşte trei sate, Strâmbu, Băiuţ şi Poiana Botizii. Şcoala va fi reabilitată exterior. Se mai construieşte încă o aripă cu patru clase, laboratoare, apoi acoperiş, centrală termică. Pe unde sunt sălile de clasă actuale noi am izolat pereţii termic, dar restul mai trebuie făcut”, a explicat primarul Băiuţului, Mihai Ceteraş. Investiţia de care vor beneficia 200 de elevi se ridică la peste trei milioane de lei.