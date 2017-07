Băieţii se reunesc luni pentru noul sezon

Luni, 17 Iulie, echipa masculină a Clubului Sportiv Minaur Baia Mare se reuneşte pentru un nou sezon competiţional.

Noul lot are în componenţă 24 de handbalişti, din care 10 jucători noi (ultimul transfer urmând să fie anunţat în perioada imediat următoare). Aceştia se vor reuni începând cu ora 18:00, la Sala Polivalentă “Lascăr Pană”, pentru a pregăti strategia competiţională care să-i conducă către îndeplinirea obiectivului acestui sezon şi anume: clasarea în primii 8 în Liga Naţională.

Reprezentanţii presei şi suporterii care doresc să fie alături de echipă sunt invitaţi începând cu ora 18:30 la Sala Video din cadrul Sălii Polivalente “Lascăr Pană”.

“Începem pregătirea cu gândul la îndeplinirea obiectivului, respectiv locurile 6-8 în Liga Zimbrilor, nerăbdători să ne reîntâlnim cu căldurosul public băimărean cunoscător de handbal, sperând ca prin jocul practicat să aducem cât mai mulţi spectatori la sală. Am reuşit câteva transferuri pe care abia aşteptăm să le vedem în teren, iar complexitatea programului de pregătire şi jocurile amicale ce urmează să le desfăşurăm în luna august, sperăm să ne aducă la nivelul pregătirii sportive conform competiţiei în care am revenit.” (Ionuţ Marta, director general CS Minaur).

Cu ocazia reunirii echipei masculine, va fi lansat şi canalul oficial de Youtube al CS Minaur, cu prima transmisie live în care suporterii vor avea ocazia să cunoască componenţa noii echipe.