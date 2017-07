Cercetaţi pentru infracţiuni la regimul circulaţiei

Pentru a conduce în siguranţă, şoferul trebuie să se afle în plenitudinea aptitudinilor sale, să îşi păstreze starea de atenţie, să reacţioneze rapid, să vadă clar şi să aprecieze corect distanţa şi viteza.

Alcoolul constituie un factor perturbator, care afectează timpul de reacţie, echilibrul şi creşte probabilitatea unui accident rutier. Cei care consumă alcool înainte de a urca la volan sunt un pericol nu doar pentru ei înşişi, ci şi pentru ceilalţi participanţi la trafic. Tocmai de aceea, de fiecare dată când constată astfel de fapte, poliţiştii rutieri iau măsuri ferme. Este şi cazul unui bărbat de 34 de ani care riscă să-şi piardă libertatea, pe o perioadă de 1-5 ani după ce a condus o autoutilitară, deşi se afla sub influenţa alcoolului. Poliţiştii l-au oprit pentru verificări, iar în urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că avea o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat motiv pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea de probe de sânge. • Şi un alt exemplu, oferit de poliţiştii lăpuşeni care au oprit pentru verificări, pe raza localităţii Boiereni, un tractor ce tracta o remorcă confecţionată artizanal. La volanul vehiculului, poliţiştii au identificat un bărbat de 43 ani, din amintita localitate, care se afla sub influenţa alcoolului. Verificările efectuate au relevat că vehiculele nu erau înmatriculate sau înregistrate în circulaţie. Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest, dar a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Neacordarea priorităţii de trecere sancţionată cu peste 11.000 de lei

Miercuri, 12 iulie, poli­ţiştii Biroului Rutier Baia Mare au organizat o acţiune pentru identificarea şi sancţionarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă prevederile legale referitoare la acordarea priorităţii de trecere atât pietonilor cât şi altor vehicule. Pe timpul acţiunii, aceştia au sancţionat contravenţional 44 de conducători auto care au încălcat prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, valoarea amenzilor aplicate fiind de 11.600 de lei. Opt conducători auto care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor şi alţi patru care nu au acordat prioritate altor vehicule au rămas şi fără permise. În alte două cazuri, în care s-a constatat că autovehiculele aveau defecţiuni tehnice, au fost retrase certificatele de înmatriculare. În acest context, reamintim conducătorilor auto că, la trecerile pentru pietoni, au obligaţia să reducă viteza de deplasare, iar dacă pietonii sunt angajaţi în traversare, să oprească şi să le acorde prioritate de trecere. Şi pietonii au obligaţia să circule numai pe trotuare, să traverseze strada numai prin locurile marcate, la culoarea verde a semaforului electric, asigurându-se că intenţia lor de traversare a fost observată de către şoferi.