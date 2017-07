Mara Mihali, eleva de nota 10 care va studia la Cambridge

Mara Mihali a absolvit Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, profilul matematică-informatică, bilingv engleză. Ambiţioasă, Mara a reuşit să finalizeze clasa a XII-a cu 10 pe linie. Istoria s-a repetat şi la bacalaureat, pentru că este una din cei cinci elevi maramureşeni cu media maximă la examenul maturităţii. Şi-a dorit să obţină cel puţin 9,80 la matematică pentru a-şi putea continua studiile la Universitatea din Cambridge, Anglia. A reuşit însă performanţa de a rezolva subiectele impecabil, astfel încât din toamnă, maramureşeanca va urma studiile facultăţii de Informatică tocmai în Anglia. Mara Mihali mărturiseşte că în ultima clasă de gimnaziu a avut intenţia de a urma un profil uman, deoarece iubea mult limba română. S-a ambiţionat să meargă la matematică după ce părinţii ei au sfătuit-o să se înscrie la ştiinţele naturii pentru ca matematica să nu-i dea bătăi de cap. Părinţii ei, doctori în Borşa, ar fi dorit să le urmeze în carieră şi să studieze Medicina, dar Mara Mihali a optat pentru informatică.

De la pasiunea pentru română… la matematică

R: Cum a fost în acest an bacalaureatul?

M.M.: Mi s-a părut accesibil. Mă pregătisem şi pentru ceva mai greu. La matematică şi informatică au fost verificate cunoştinţele de bază acumulate în cei patru ani, cunoştinţe pe care să putem clădi ceva la facultate sau cel puţin să rămânem cu ceva din cei 4 ani de şcoală. La limba română depinde foarte mult ce îţi place. Acolo cea mai mare problemă e timpul, aranjatul timpului aşa încât să poţi să exprimi tot ce doreşti. Textul argumentativ a fost ceea ce îmi place mie, pe comunicarea în echipă. Eu, derulând activităţi de voluntariat am putut să dau exemple şi mi-a fost uşor să scriu pe acest subiect. În plus, mi-a căzut opera literară care mi-a plăcut cel mai mult în liceu, „Ion” de Liviu Rebreanu. Am scris cu mare drag pe această temă. Mi s-a ridicat măcar o pietricică de pe inimă atunci când am văzut subiectul.

R: Cum de ai ales Colegiul Naţional Vasile Lucaciu?

M.M.: În clasa a VIII-a nu ştiam ce vreau să aleg. În gimnaziu mi-a plăcut mult limba română şi cumva aş fi vrut să urmez un profil care avea legătură cu această materie, dar părinţii mei nu m-au lăsat. M-au sfătuit să nu-mi tai craca de sub picioare şi să nu renunţ la partea reală. Ei fiind doctori mi-au zis să merg la ştiinţele naturii pentru că acolo matematica nu e aşa de grea şi mă voi descurca. Atunci am avut aşa un impuls: ei bine, voi merge la matematică-informatică dacă voi nu credeţi că mă voi descurca. Am vorbit cu mama, ea a luat legătura cu persoanele pe care le ştia şi a aflat că acea clasă de matematică-informatică, bilingv engleză de la Vasile Lucaciu va fi compusă din elevi foarte buni. Ştiam că o parte din timp aş fi vrut să îl dedic limbii engleze, îmi plăcea mult, am fost şi la olimpiada de limba engleză. Mi s-a părut fascinant să fac 6 ore de engleză pe săptămână, să studiez istoria şi geografia Angliei. Aşa am ales acest profil. Până la urmă a fost clasa de a IX-a cu cea mai mare medie de admitere. A fost o clasă diversă. Faptul că am dat peste nişte profesori extraordinari la matematică şi informatică, a contribuit la pasiunea mea pentru aceste discipline. Ai mei s-au bucurat că am lăsat partea de litere, dar ei erau oarecum confuzi pentru că se aşteptau să urmez medicina, nu neapărat matematica-informatica.

Studii în Anglia

R: Ţi-ai propus ca ţintă să iei media 10 la bacalaureat?

M.M.: În clasa a XII-a am terminat cu 10. Am vrut să văd dacă pot să ating acest obiectiv. Am făcut puţină pregătire pentru bacalaureat, dar mai mult de îndrumare. Ca pregătire în particular am avut şansa să lucrez cu nişte profesori care nu au făcut doar meditaţii cu mine, ci m-au ajutat să trec cu bine peste toată perioada şi să depăşesc fiecare moment dificil pe care l-am întâmpinat. M-am hotărât în clasa a XII-a să plec în Anglia, să-mi continui acolo studiile. Am realizat că aplicând în Anglia, media de la bacalaureat va fi media mea de intrare. Nu aveam neapărat o frică de bacalaureat, ştiam că trebuie să exersez, să învăţ, să evit greşelile din neatenţie. Am aplicat în Anglia, a venit şi oferta. În ofertă mi se cerea media 9,50 cu 9,80 la matematică şi informatică. În acel moment am realizat că bacalaureatul va fi o chestiune de presiune şi că va depinde mult de atenţia mea. La matematică şi informatică nu îmi era teamă de materie, ci îmi era frică să nu fac vreo greşeală din neatenţie. În orele de probe chiar dacă terminasem într-o oră m-am ambiţionat să stau toate cele trei ore şi să mă verific, chiar dacă m-am verificat de vreo cinci ori. La română aveam oarecare emoţii, pentru că partea de corectură e oarecum mai subiectivă.

R: Unde ţi-ai propus să-ţi continui studiile?

M.M.: Voi merge la informatică la Cambridge. Studiile universitare vreau să le urmez în Anglia. Deo­camdată n-aş putea să spun dacă vreau să mă întorc în România sau vreau să mă stabilesc în Anglia. Îmi doresc să fac facultatea, să înţeleg ce înseamnă să trăieşti într-o altă ţară, ca după aceea să iau o decizie informată dacă vreau să revin în România, să rămân acolo sau să plec în altă ţară. Am avut o fixaţie foarte multă vreme pe ideea de a pleca din ţară. Recent s-a mai schimbat. M-am gândit că îmi va fi foarte dor de oameni, de energia pe care o găseşti în România. Cu toate problemele ei, există o energie specială în România, dar vreau să văd ce înseamnă să fii un student internaţional, cum e să fii străin în altă ţară şi mi se pare că modul lor de lucru şi tehnologia pe care o oferă merită dacă am această oportunitate să mă ocup de ea.

Între voluntariat şi şcoală

R: Ce alte activităţi ai când nu înveţi?

M.M.: Pe parcursul liceului am făcut mult voluntariat. Până şi în acea lună când aveam doar pregătire de liceu, eu o amestecam cu voluntariatul. Am fost în clubul Interact Baia Mare pentru trei ani şi apoi în Rotaract Team Baia Mare. Voluntariatul m-a ajutat să descopăr o altă latură faţă de cea din liceu, am descoperit alţi oameni, oameni cu experienţă de viaţă, am învăţat ce înseamnă să lucrezi în echipă, să faci un proiect de la zero, să încerci să obţii aprobări pentru proiect, sponsorizări, sunt lucruri pe care liceul nu ţi le arată. Cred că e foarte important să ai aceste informaţii. Voluntariatul e un mod foarte bun de a demonstra că te poţi integra într-o echipă, ceea ce te poate ajuta şi la angajare. De asemenea, am urmat un curs de chitară clasică de trei ani la începutul liceului, citesc, mai fac şi sport. Ca oricărui tânăr de vârsta mea îmi place să socializez, să cunosc oameni, să călătoresc.

R: Ce sfaturi le-ai da liceenilor?

M.M.: Eu consider că în clasa a XII-a e total altfel decât celelalte clase pentru că începi să-ţi creezi o anumită libertate. Să se bucure de ea şi să nu uite că bacalaureatul nu e centrul lumii. Trebuie să fii conştient de existenţa lui şi să lucrezi constant. E prima etapă în care te maturizezi şi în timpul bacalaureatului, atenţia e unul din punctele cheie, mai mult decât cunoştinţele pe care le deţii. Şi să nu trateze totul cu superficialitate pentru că ajungi într-un punct în care realizezi că poate ţi se părea foarte inutilă o materie, dar dacă am fi analizat-o noi poate ne-ar fi ajutat.