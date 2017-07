25 august – dată limită pentru înscrierea în competiţiile juniorilor

Vineri, 25 august, este data limită pentru depunerea documentaţiei necesare în vederea înscrierii în campionatele destinate juniorilor Under 11, Under 13 şi Under 15 organizate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş (AJFMM), sezonul 2017/2018. Reprezentanţii cluburilor afiliate AJFMM pot ridica documentele de la sediul din Bulevardul Unirii 11J sau le pot găsi accesînd link-ul: http://www.frf-ajf.ro/maramures/pagini/ documente-utile-554.html. Anul competiţional 2017/ 2018 este preconizat să debuteze pentru copii şi juniori la începutul lunii septembrie.