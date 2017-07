A apărut nr. 2/2017 al revistei Lumina Credinţei

La începutul acestei luni, a ieşit de sub tipar numărul 2/2017 al revistei eparhiale trimestriale, Lumina Credinţei. Reluând tema anului pastoral, revista este dedicată Sfintei Scripturi.

În editorialul ce deschide publicaţia, Preasfinţitul Vasile explică astfel rezultatele apropierii constante de textele biblice şi ale meditării lor: „Cine se apropie cu credinţă de Sfânta Scriptură prin lectură, meditaţie şi rugăciune, descoperă în inima sa puterea revelatoare a Cuvântului veşnic şi pururea Viu, în dialogul continuu al sufletului cu Dumnezeu”.

În interiorul revistei apar articole interesante despre rânduielile Bisericii. În acest număr, pr. can. Emil Gîrboan a scris despre Rânduiala ieşirii la ţarină. În secţiunea „Cuvântul Scripturii”, părintele Simion Voicu, în articolul intitulat „V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă păcălească (1 In. 2,26)”, explică faptul că „După felul în care noi primim interpretările Sfintei Scripturi şi de la cine le primim, se nasc crezurile noastre”. „Biblia, o carte a Bisericii” se intitulează articolul semnat de pr. Florin Ştefan Fodoruţ, iar pr. Lucian Lechinţan (S.J.) a dedicat patru pagini rubricii „Evanghelia în artă”, în cadrul căreia a scris articolul „Caravaggio şi ieşirea din naufragiul existenţei”. Cititorii pot lectura în acest număr şi articolul „Simbolurile Sfântului Petru şi Pavel în icoanele bizantine”, articol în care pr. Bela Pallai descrie fiecare simbol în parte: Biserica, coşul, cheile, sabia. Părintele Vasile Trifoi, în articolul său, pornind de la Constituţia Dogmatică Dei Verbum, vorbeşte despre cele trei componente care contribuie la transmiterea fidelă a revelaţiei dumnezeieşti: Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Magisteriul Bisericii. Articolul scris de către pr. Ioan Balea tratează tema Predicării Cuvântului lui Dumnezeu în sinoadele provinciale desfăşurate în anii 1872, 1882 şi 1900. În rubrica Etica creştină, pr. Emil Ember vorbeşte despre poziţia Bisericii faţă de contracepţie, aşa cum este ea prezentată în cele trei enciclici: Casti Conubii a papei Pius al XI-lea (1930); Humanae Vitae, apărută în timpul revoluţiei sexuale din 1968 şi pe care autorul a numit-o „o surpriză imensă, ba mai mult, un adevărat şoc” pentru mentalitatea din acea perioadă şi Familiaris Consortio, scrisă de Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1981.

Aflându-ne în anul în care Biserica aniversează 100 de ani de la prima apariţie a Sfintei Fecioare la Fatima (13 mai 1917), pr. dr. Vasile Iusco dedică în acest număr al revistei trei pagini evenimentelor care au premers apariţiile, dar şi istoricului localităţii Fatima şi evenimentelor legate de mesajul transmis de către Sfânta Fecioară Maria celor trei vizionari. În rubrica Religiile lumii, drd. Marian Susa vorbeşte în acest număr despre Hinduism, una dintre cele mai vechi religii din lume. Pr. dr. George Nicoară, în articolul cu titlul „Două lumini spre aceeaşi Lumină” explică nuanţele prin care „lumina credinţei se întrepătrunde cu lumina culturii şi astfel se va cuprinde cu mintea felul în care ambele lumini se lasă inspirate de aceeaşi lumină de Sus”. Pr. Daniel Pop, la rubrica Prezentarea parohiilor, descrie Parohia greco-catolică Ucrainiană din Coştiui.

La sfârşitul publicaţiei, apare prezentarea cărţii „Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor” (Ep Pauline), prezentarea Congregaţiei Fiicele Sfântului Paul (Surorile Pauline), dar şi fotografii, ştiri legate de evenimentele petrecute pe teritoriul Eparhiei în acest trimestru: Simpozionul Comuniune Eclezială – Eparhia de Maramureş şi Sfântul Scaun, Pelerinajul anual la Cimitirul Săracilor, Sfinţirea bisericii din Bogdan Vodă.

Revista poate fi cumpărată din parohii sau de la Sediul Episcopiei (Str. Vasile Lucaciu 50, Baia Mare), la preţul de 5 Ron. Abonamentul anual costă 20 Ron.