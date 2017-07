Tabăra de artă de la Vălenii Şomcutei

Ne-am bucurat şi în acest an de acţiunile desfăşurate în cadrul Taberei de Artă pentru copii de la Vălenii Şomcutei, care s-a aflat la a IX-a ediţie. Tabăra este organizată de Fundaţia „Carpatica” din Cluj-Napoca, al cărei preşedinte este arhitectul Ionel Vitoc de origine din acest frumos sat chiorean, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare.

În perioada 3-15 iulie, copii din diferite zone ale României şi din afara ţării (USA, Canada, Iran) cu vârsta între 10-15 ani au participat în tabără unde, sub îndrumarea unor ca­dre didactice de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, au încercat să deprindă tainele diverselor arte, muzică, pictură, teatru.

Joi, 13 iulie a avut loc reprezentaţia finală, în care copiii şi-au prezentat harul şlefuit de coordonatorii atelierelor din tabără.

La ora 10, la Biserica Ortodoxă ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, lume multă din zona Chioarului, era aşteptată sosirea Înalt Preasfinţitului Andrei Andreicuţ, mitropolitul Ardealului. La sosire a fost întâmpinat de Gheorghe Buda, primarul Şomcutei, de soborul de preoţi, Corul Cânturi din Chioar din Văleni dirijat de Răzvan Paşca a intonat ”Pe Stăpânul”, iar în timpul Te Deumului susţinut de soborul de preoţi, corul a dat răspunsurile. Cuvântul de învăţătură rostit de Preasfinţia Sa a arătat cât de importantă este preocuparea pentru educaţia copiilor, cei care sunt viitorul României, cât de importantă este contribuţia şi colaborarea celor trei factori educaţionali la realizarea instruirii tinerei generaţii (familia, şcoala şi biserica). La sfârşitul activităţii de la biserică, au fost distribuite cărţi de rugăciuni şi iconiţe sfinţite iar lumea a aşteptat în faţa bisericii pentru fotografii cu înaltul prelat. Pentru vălenaşi, pentru orice sat românesc din Ardeal, prezenţa unui înalt prelat constituie o mare sărbătoare, un punct de referinţă în viaţa spirituală a localităţii, iar prezenţa mitropolitului Andreicuţ şi la activităţile din tabără a fost un semn de aleasă preţuire pentru evenimentul desfăşurat într-un sat chiorean.

Pe scena Căminului Cultural din Vălenii Şomcutei, cu o sală plină de spectatori, personalităţi şi oficiali, copiii şi-au prezentat deprinderile artistice şlefuite în perioada taberei. Grupul de copii de la secţia percuţie coordonaţi de prof. Gheorghe Ardelean şi asistentul universitar Antonio Vântur au prezentat ritmuri de vals, medium rock, guaracha, samba, cha-cha, manifestare artistică rar întâlnită în mediu rural unde un public puţin avizat au asistat la un concert de percuţie în care a predominat ritmul fără suport (acompaniament melodic sau armonic).

Copiii de la pictură, sub îndrumarea prof. Viorel Nimigean, au realizat picturi cu caracter religios.

În scenă au urcat grupul de copii de la secţia teatru, care au prezentat publicului momente de prestidigitaţie mult gustate de public.

În cuvântul de închidere a taberei, Ionel Vitoc a mulţumit celor care prin aportul lor au contribuit la realizarea acestui eveniment şi faptul că anul viitor va fi a X-a ediţie care va fi dedicată centenarului Marii Uniri.

