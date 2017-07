Seară gastronomică

Vladimir Marian va fi protagonistul ultimei „Seri Pozitive” înainte de vacanţa din luna august. Marţi, 18 iulie, de la ora 18, la Podul Viilor 9, Vladimir Marian va povesti despre bucuria şi necesitatea mâncării în viaţa noastră, despre încărcarea acesteia cu emoţii pozitive şi nu cu frică. Donaţia minimă recomandată la intrare este de 20 lei, pentru susţinerea acestui proiect. Setează-ţi intenţia să fii alături de noi şi toate se vor aranja pentru tine.Vladimir Marian mărturiseşte că a fost pasionat de matematică şi a vrut să urmeze o facultate în domeniu, dar ulterior s-a răzgândit şi a ajuns la Actorie. Găteşte „dinainte de a şti matematică. Gătitul a fost pasiunea ce a stat lângă mine de la prima mâncare de mazăre pe care am învăţat să o fac de la mama, până la gătitul sous vide. Au fost perioade atât de ocupate încât nu mi-am găsit timp să gătesc. Totuşi, m-am gândit la gătit, am citit în autobuz despre mâncare sau tehnici şi am visat la destructurarea tochiturii moldoveneşti, uitându-mă prin excelul deschis în faţa mea. Acum a venit momentul să aflu dacă pot să duc pasiunea mai departe şi să îmi încep viaţa printre oale”, a punctat Vladimir Marian. Reţetele sale pot fi descoperite şi pe site-ul printreoale.ro.