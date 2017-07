Mare sărbătoare la Seini cu ocazia celei de-a XX-a ediţii a Zilelor Oraşului

Oraşul Seini a îmbrăcat ţinută de sărbătoare pentru acest final de săptămână, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile. Cea de-a XX-a ediţie a Zilelor Oraşului Seini „Cetatea Zynir” a început sâmbătă, 15 iulie 2017, cu o serie de manifestări sportive, dar şi cultural – artistice. Şi în acest an, sărbătoarea a intrat în atenţia autorităţilor judeţene, astfel încât Consiliul Judeţean Maramureş a cuprins manifestarea în Programul Cultural Prioritar al judeţului pentru anul 2017. Din dorinţa de a promova tot mai mult sportul de calitate, organizatorii au propus pentru acest eveniment o serie de întreceri sportive precum cele de fotbal, handbal, şah şi tenis. În cadrul acestei ediţii a Zilelor Oraşului Seini „Cetatea Zynir”, pr. poet Gheorghe Pop a lansat cartea „Odihna Gândului”, iar artista Gabriela Anderco a vernisat expoziţia de pictură „Bucuria culorilor”. Totodată, rapsodul popular Nicu Moldovan a fost comemorat prin depunerea de coroane, de către oficialităţile prezente, la Monumentul Eroilor.

Alături de primarul oraşului Seini, Gabriela Tulbure, dar şi de alte oficialităţi prezente, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ioan Doru Dăncuş, a adresat cuvântul de bun venit şi a felicitat Primăria şi Consiliul Local Seini pentru atenta preocupare acordată comunităţii, prin organizarea acestei sărbători an de an.

„Aveţi valori, aveţi resurse, lucru care se vede prin ceea ce se întâmplă şi astăzi aici, cu ocazia Zilelor Oraşului Seini. Organizatorii ştiu să îmbine utilul cu plăcutul, ştiu să-şi respecte trecutul, să-şi respecte înaintaşii şi adevăratele valori care au fost prin aceste zone. Felicitări pentru diversitatea programului pe care îl oferiţi şi pentru tot ce faceţi pentru seineni. Faptul că noi, Consiliul Judeţean Maramureş, sun­tem alături de dumneavoastră, se datorează felului în care ştiţi, de fiecare dată, să scrieţi proiecte şi programe, iar noi nu putem să spunem nu. Vă felicit şi vă doresc distracţie plăcută tuturor!”, a transmis Ioan Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş.

Atât elevii care au obţinut rezultate deosebite la Bacalaureat şi Evaluarea Naţională, cât şi profesorii au fost premiaţi în cadru festiv pentru performanţele şcolare. Acestora li s-au alăturat şi sportivii şi olimpicii oraşului Seini. Odată ce s-a dat startul la distracţie, publicul a asistat la o prezentare de ţinute din păr natural şi coafuri realizate de Adriana Popescu şi Alina Marchiş, make-up artist. Spectatorii au avut parte de o seară muzicală de excepţie, pe scenă concertând „Şcoala de Rock”, trupa „Lymo” şi „Trubadurii din Seini” cu Mircea Patovan, dar şi faimoasa Antonia. Noaptea s-a încheiat cu discotecă în aer liber.

Programul zilei de duminică cuprinde Regalul Folcloric susţinut de Ansamblul Folcloric Naţional ”Transilvania”, Nicolae Sabău, Anamaria Cardoş şi Florin Gherman, Petrică Mureşan, dar şi alte formaţii artistice maghiare. Devenită deja tradiţie, organizatorii au premiat şi la această ediţie cei „50 de ani de armonie şi înţelegere” în cadrul festivităţii de premiere a Nunţii de Aur. Cea de-a XX-a ediţie a Zilelor Oraşului Seini „Cetatea Zynir” a fost închisă cu un spectaculos foc de artificii. (a.b.m.)