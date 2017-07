Pentru bani şi fermierii joacă!

An de an, fermierii îşi aşteaptă subvenţiile. Mulţi dintre ei le şi primesc. Dar pentru aceasta ei trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ. Asta este valabil şi pentru fermele în care se cresc animale. În baza reglementărilor legale în vigoare, în sectorul zootehnic bunăoară, principalele aju­toare financiare sunt cele pentru ANTZ ( Ajutorul Naţional Tranzitoriu) şi Sprijinul Cuplat în Zootehnie (SCZ) pentru vacile de lapte, carne şi ovine, precum şi cel pentru bivoliţe. Sumele primite de crescători pentru anul precedent au fost semnificative, motiv pentru care a crescut substanţial numărul solicitanţilor pentru anul în curs şi, implicit, volumul de muncă pentru echipele de control, controale care au o tematică, se fac în baza unor documente oficiale şi trebuie efectuate operativ, astfel încât să poată demara la termenele prevăzute plata subvenţiilor. Pentru toate acestea crescătorii trebuie să aibă în atenţie ca animalele să fie prezente la locul declarat în cerere, să fie crotaliate, să aibă condus la zi Registrul exploataţiei, să poată prezenta documentele de ieşire din exploataţie etc. Controlul în aceste ferme se efectuează de către inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, respectiv de structurile sale judeţene, adică OJZ-urile.

S-au constituit echipe de control care au o anumită rază teritorială, în baza eşantionului selectat pentru fiecare judeţ. O astfel de echipă formată din ing. Codrea Dorel şi ing. Pop Lucica (foto) a efectuat recent controlul într-o fermă aflată la poalele Tibleşului, aparţinând lui Hojda Vasile din Moisei.

“Este îmbucurător faptul că fermierii privesc aceste acţiuni cu mai multă seriozitate, conştienţi de importanţa acestor acţiuni în urma cărora, dacă îndeplinesc condiţiile, vor beneficia de sume ca sprijin financiar pentru dezvoltarea fermelor proprii, iar consumatorii vor putea cumpăra produse mai multe şi mai bune” – ne-a declarat ing. Dorel Codrea.