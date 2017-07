Campania naţională de prevenire a violenţei intrafamiliale a ajuns în Baia Mare

Campania de prevenire a violenţei intrafamilială „Aripi Frânte” a ajuns în Maramureş. Aceasta va face turul a 17 judeţe din ţară. Ieri, la Centrul Social Multifuncţional Rivulus Pueris din Baia Mare a avut loc o întâlnire organizată de Poliţia Română şi Asociaţia „Necuvinte” din Bucureşti. La întâlnire au fost invitaţi reprezentanţi ai spitalelor, universităţilor, ai factorilor de decizie, care din păcate nu au fost prezenţi, nearătându-se interesaţi de subiect.

Simona Voicescu, directorul executiv al Asociaţiei „Necuvinte” a precizat că violenţa în familie este prevăzută ca infracţiune în Codul Penal: ”Campania «Aripi Frânte» a pornit de la cazurile adresate nouă. Poveştile femeilor – victime ne-au fascinat. Toate, dar absolut toate, indiferent de educaţie, cultură, studii, spuneau acelaşi lucru: „Rufele se spală în familie. Fără poliţie”. Aşa au ajuns la penitenciar o parte din acestea. Am vorbit cu femei care au ajuns acolo „de prea mult”, adică 17 femei au ajuns să-şi ucidă soţii pentru că nu mai suportau bătăile. Nici una dintre acestea n-au apelat la Poliţie. Au apelat abia după ce au comis crima”.

Bogdan Gavra, directorul general SPAS Baia Mare: „Startul acestei acţiuni este municipiul Baia Mare. Din punct de vedere al SPAS şi acţiunii privind combaterea violenţei este un exemplu de bune practici. Baia Mare se pare că este singurul municipiu din ţară care are adăpost pentru victime şi totodată centru de consiliere pentru agresori. Adăpostul pentru victimele violenţei în familie este în proces de licenţiere”.

Florina Meteş, reprezentant al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş a subliniat că numărul sesizărilor la Poliţie privind comiterea unor fapte de violenţă în familie, a crescut: „Tot mai multe victime au înţeles să apeleze la poliţie în cazuri de agresiune în familie. Noi dorim să sensibilizăm comunitatea. Există un risc de transmitere al unui astfel de comportament de la o generaţie la alta, prin mimetismul copiilor. Noi am desfăşurat activităţi în centre sociale, la instituţii de învăţământ ş.a.

Statistici privind ordinul de protecţie în anul 2016

În Maramureş, în anul 2016 au fost depuse la Judecătoria Baia Mare 35 de ordine de protecţie, dintre care s-au admis 23. S-au respins 11 şi într-un caz s-au găsit alte soluţii. De asemenea, la Dragomireşti s-au depus două ordine de protecţie, la Sighetu Marmaţiei, 9 ordine de protecţie, la Tg. Lăpuş, 11 ordine de protecţie iar la Vişeu de Sus, 31 de ordine de protecţie.

Statisticile spun că între 79 şi 85% dintre femeile abuzate sexual sunt agresate de către bărbaţi cunoscuţi. 6 din 10 agresiuni de natură sexuală au loc într-o locuinţă privată, iar 4 din 10 se întâmplă chiar în locuinţa victimei. Multe femei încep să fie abuzate în timpul sarcinii. În cazul conflictelor domestice, doar 15% dintre agresori se află în stare de ebrietate. Abuzatorii folosesc deseori alcoolul ca scuză pentru a evita să-şi asume responsabilitatea unui astfel de comportament. (IBM)