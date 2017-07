Concurs de desen şi pictură ”Impresionism pe Valea Vaserului” – Vişeu de Sus

Centrul Cultural-Social Vişeu de Sus, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local, a organizat joi, 13 iulie 2017, sub genericul „Impresionism pe Valea Vaserului”, un concurs de pictură pentru tinerii artişti. Evenimentul face parte din proiectul de cooperare descentralizată Vişeu de Sus – Croissy-sur-Seine (Franţa) şi se află deja la cea de-a cincea ediţie. Ideea organizării unui concurs de pictură a pornit tocmai de la oraşul de pe malul Senei, care se află în ”Ţara Impresioniştilor”, leagănul impresionismului mondial. Acolo au pictat, în decursul secolului al XIX-lea, marii artişti: Monet şi Renoir, Turner, Corot, Sisley, Morisot, etc. Reprezentanţi ai oraşului Croissy-sur-Seine şi ai asociaţiei Croissy sans Frontières au fost prezenţi şi la ediţia de anul acesta.

Concursul s-a desfăşurat în foaierul Casei de Cultură, la Muzeul de Istorie şi Etnografie şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, condiţiile meteo nefiind prielnice desfăşurării acestuia în aer liber.

107 tineri artişti şi-au pus talentul pe pânză şi hârtie, dând naştere la tot atâtea ima­gini asupra Vişeului de Sus (peisaje, elemente de arhitectură, etc). La ora 17.00, toate lucrările au fost expuse la Casa de Cultură. Premiile, constând în materiale de pictură, au fost repartizate pe secţiuni (pictură, desen, grafică) şi categorii de vârstă. Ca de fiecare dată, şi această ediţie a concursului a fost coordonată, din punct de vedere artistic şi de specialitate, de artistul plastic Ghertruda Zsegora.

Concursul de desen şi pictură ”Impresionism pe Valea Vaserului” a reunit la Vişeu de Sus tineri talentaţi din întreg Maramureşul istoric, din Bucureşti, şi chiar din Italia şi Statele Unite ale Americii. A fost o ocazie de a comunica prin intermediul artei, iar rezultatele au demonstrat calităţi artistice deosebite ale copiilor şi tinerilor. Felicitări tuturor participanţilor!