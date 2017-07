Ziua Naţională a Franţei, sărbătorită în Baia Mare

În 14 iulie 2017, elevii şi profesorii de la filiera francofonă a Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” au desfăşurat activităţi la hipermarketul Cora din Baia Mare, sub titlul proiectului «Tous en fête!», întins pe durata a trei zile

Coordonaţi de prof. Rodica Mone, directorul adjunct şi responsabilul filierei francofone din colegiul băimărean, prof. Ramona Astalâş, şefa Catedrei de Limbi Romanice şi prof. Mihaela Popan, elevii au fost implicaţi în activităţi pe ateliere de bricolaj (confecţionarea de mici obiecte din furnituri în culorile drapelului francez), amenajarea unui stand de cărţi şi alte tipuri de publicaţii (expunerea spre prezentare şi vânzare de cărţi, reviste, broşuri în limba franceză şi traduceri), concursuri (realizarea şi aplicare de minichestionare referitoare la date istorice semnificative pentru Franţa). Hipermarketul le-a oferit elevilor, spre degustare, produse tipice pentru gastronomia franţuzească şi cadouri-surpriză.

”Deşi suntem în vacanţă, ne-am gândit că ar fi frumos să ne întâlnim cu elevii noştri şi să celebrăm Ziua Naţională a Franţei, limba franceză fiind cea care ne leagă cu precădere, cel puţin de elevii de la filiera bilingv-francofonă a colegiului nostru. Dar au venit şi elevi din clase cu alt profil, care iubesc franceza şi cărora le place să se implice în activităţile şcolii. Pe de altă parte, ne-am propus să ieşim din spaţiile liceului, să ducem înspre comunitate o parte din activitatea noastră, să o facem mai vizibilă şi să ni-i facem parteneri pe cetăţeni la acţiunile noastre. De altfel, unul dintre obiectivele proiectului nostru a fost încurajarea învăţării sau aprofundării limbii franceze nu doar în contextul şcolar, ci şi în afara lui. Ne-am bucurat să întâlnim printre cumpărătorii intervievaţi foşti elevi, unii părinţi ai elevilor noştri de azi. Şi astfel am fost cu adevărat «tous en fête»”, a declarat prof. Rodica Mone.

Prof. Ramona Astalâş a arătat că „am gândit acest proiect ca pe o modalitate de descoperire şi de transmitere a simbolurilor Franţei şi a patrimoniului cultural francez, nu doar de către elevii noştri, ci şi de către cetăţenii cu care am interacţionat. Elevii i-au întrebat, după ce s-au documentat, dacă ştiu data la care se celebrează ziua Franţei, cum se numeşte imnul francez, când a avut loc Revoluţia franceză şi care este legătura cu ziua naţională”.

Activitatea a fost menită să accentueze dragostea elevilor pentru limba franceză. „Astfel de activităţi dedicate culturii şi civilizaţiei franceze marchează etape semnificative în întreţinerea pasiunii atât a elevilor iubitori de limbă franceză cât şi a profesorilor care se implică activ în predarea limbii lui Voltaire”, a spus prof. de limba română Mihaela Popan.

Oficialii hipermarketului s-au declarat încântaţi că au fost solicitaţi pentru sărbătorirea Zilei Naţionale a Franţei. „Pentru magazinul Cora Baia Mare sărbătorirea zilei de 14 iulie, împreună cu elevii Colegiului Naţional Mihai Eminescu, a devenit o tradiţie. Entuziasmul şi creativitatea copiilor ne-au motivat ca împreună cu întreaga echipă să petrecem Ziua Naţională a Franţei într-un mod inedit”, a declarat Loredana Veisa, directoarea Cora Baia Mare.