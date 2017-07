Minerul Baia Mare vrea promovarea

Luni, 17 iulie, a avut loc reunirea lotului la Minerul Baia Mare. La această acţiune s-au prezentat 14 fotbalişti care au contracte încheiate cu clubul.

Antrenorii Dorin Toma şi Cristian Bogdan vor avea ocazia să vadă la treabă şi alţi fotbalişti, pe Stadionul Municipal “Viorel Mateianu” fiind organizate trial-uri la care sunt aşteptaţi jucători cu vârsta cuprinsă între 17 şi 22 de ani.

“Am venit la Baia Mare cu gânduri pentru un viitor mult mai bun decât a fost până acuma. Consider că nu este un pas înapoi că am venit la Liga a IV-a, lăsând echipa Viitorul Ulmeni în Liga a III-a. Să sperăm că vom avea un parcurs mult mai bun decât cel precedent la Baia Mare. Obiectivul nostru este promovarea, iar noi vom încerca să câştigăm meci de meci” a declarat antrenorul principal, Dorin Toma.

“Ne dorim promovarea, sper că alături de echipă să progresez şi eu. Îi cunosc pe majoritatea colegilor, cu o parte din ei fiind coleg sezonul trecut la Viitorul Ulmeni, echipă cu care am avut un parcurs bun” a spus Răzvan Ardeleanu.

“Am venit la Minerul cu un gând clar: promovarea, sperând ca această echipă să ajungă cât mai curând în elita fotbalului românesc. Băieţii sunt foarte serioşi şi sunt sigur că sezonul acesta vom reuşi promovarea în Liga a III-a” a spus David Simion.

În continuare, echipa va efectua antrenamente de pregătire fizică pe plan local. Sâmbătă, de la ora 10, va avea loc un meci cu juniorii clubului, antrenaţi de Ştefan Colar. Au fost stabilite şi două întâlniri amicale cu Unirea Tăşnad, pentru luna viitoare. Primul joc oficial este programat pentru 19-20 august, atunci când vor avea loc meciuri din Cupa României