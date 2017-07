REMIN Baia Mare – o companie sub semnul incertitudinii

Interviul nostru cu Ovidiu GÂLCĂ, director executiv al Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase Baia Mare –

Având în vedere numeroasele poziţii, opinii sau discuţii, mai mult sau mai puţin avizate, referitoare la viitorul REMIN-SA, pentru informarea corectă a opiniei publice am solicitat conducerii companiei cîteva informaţii, sperăm noi, edificatoare pentru viitorul acesteia. Iată. aşadar dialogul.

– Care este, în prezent, situaţia companiei şi a procesului de insolvenţă?

– CNMPN REMIN-SA Baia Mare este o companie care a desfăşurat activităţi miniere de valorificare a resurselor/rezer­ve­lor de substanţă minerală utilă în baza a 16 licenţe de concesionare a perimetrelor cuprinse în bazinele miniere Baia Mare şi Baia Borşa (Maramureş), Turţ – Tarna (Satu Mare) şi Rodna (Bistriţa-Năsăud). Activitatea curentă este cea de conservare şi închidere a perimetrelor miniere, care se desfăşoară în baza unui program anual, întocmit în concordanţă cu prevederile Planurilor de Încetare a Activităţii aferente perimetrelor miniere aflate în patrimoniul societăţii, aprobate pentru închidere prin hotărâri de guvern. Resursele necesare acestei activităţi sunt obţinute din derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu SC CONVERSMIN-SA Bucureşti. Sunt desfăşurate activităţi specifice de conservare-închidere în perimetrele miniere aparţinătoare, pentru care a fost aprobată sistarea activităţii de producţie şi trecerea în conservare, în baza hotărârilor de guvern nr. 1846/2004, 1008/2006 şi 644/2007.

CNMPN REMIN-SA Baia Mare se află în perioada de observaţie a procedurii de insolvenţă, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu Legea nr. 85/2006 (privind procedura insolvenţei) nefiindu-i ridicat dreptul de administrare. În luna iulie 2012, debitorul a depus la Tribunalul Timiş, în cadrul procedurii de insolvenţă „Planul de reorganizare”.

– Care este cuantumul creanţelor REMIN?

– Tabelul definitiv al creanţelor CNMPN RE­MIN SA Baia Mare cuprinde creanţe în valoare de aproximativ 120 milioane euro, din care cca. 80% reprezintă creanţa Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului Bucureşti, preluată, în anul 2013, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi este o creanţă bugetară. Din totalul creanţelor companiei accesoriile şi penalităţile reprezintă cca. 70%.

– Are CNMPN REMIN un program tehnic pentru ieşirea din insolvenţă care ar putea fi integrat în planul de reorganizare a companiei?

– Compania REMIN intenţionează să promoveze şi să obţină aprobarea Planului de reorganizare judiciară în cadrul Adunării Creditorilor şi să-şi redreseze activitatea economică. Pentru aceasta este necesară modificarea cadrului legislativ, respectiv modificarea Legii Minelor nr. 85/2003. În conformitate cu prevederile acesteia, la articolul 33, aliniatul 1, litera b, se precizează că „autoritatea competentă suspendă licenţa/per­misul când constată că: titularul este supus procedurii reorganizării judiciare şi/sau a falimentului”. Astfel compania REMIN se află în situaţia paradoxală de a pierde licenţele de exploatare în cazul aprobării planului de reorganizare. Deci, cu toate că creditorii ar accepta planul de reorganizare judiciară şi implicit reluarea activităţii de exploatare, acest lucru este imposibil datorită pierderii licenţelor de exploatare. În concluzie, este necesară modificarea legii minelor care să prevadă că, în perioada de reorganizare a debitorului supus procedurii de insolvenţă şi care a deţinut licenţe de exploatare înaintea începerii procedurii de reorganizare, să nu piardă dreptul de exploatare dat de licenţă, adică licenţa să rămână valabilă şi în perioada de reorganizare.

– Care este stadiul diferendului dintre CNMPN REMIN SA şi Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca, urmare solicitării de că­tre aceasta a declanşării falimentului companiei băimărene?

– În 17.11.2016 şi 12.01.2017, la Tribunalul Timiş s-a judecat cererea de intrare în faliment, introdusă de către ABAST Cluj-Napoca împotriva debitorului CNMPN RE­MIN SA Baia Mare, însă instanţa de judecată a respins această solicitare. În data de 08.06.2017, la Curtea de apel Timiş s-a judecat recursul depus de către ABAST Cluj-Napoca împotriva sentinţei de respingere a solicitării de intrare în faliment a debitorului CNMPN REMIN-SA, iar în 29 iunie s-a acordat un nou termen de judecată pentru data de 23.11.2017.

– Există un program de valorificare a zăcămintelor valorificabile pentru achitarea creanţelor?

– Punerea în valorificare a potenţialului deţinut de CNMPN REMIN-SA, prin intermediul zăcămintelor de metale preţioase şi neferoase pe care le deţine, ar conduce la creşterea veniturilor realizate de companie şi implicit la posibilitatea creşterii semnificative a gradului de recuperare a creanţelor creditorilor. Astfel, în vederea maximizării averii creditorilor a fost întocmit un raport de evaluare tehnico-economică a resurselor minerale concesionate de către CNMPN REMIN Baia Mare, în vederea evidenţierii rezervelor exploatabile de minereuri valorificabile, care să precizeze posibilitatea redeschiderii unor perimetre miniere şi repornirea activităţii de extragere şi prelucrare a minereurilor neferoase. Acest studiu de prefezabilitate şi-a propus evaluarea tehnico-economică a resurselor minerale concesionate în unele perimetre la care condiţiile de zăcământ permit reluarea activităţii în condiţii de rentabilitate, cu costuri de redeschidere, exploatare şi prelucrare care să se încadreze în valoarea producţiei marfă, obţinute prin valorificarea concentratelor miniere rezultate din minereurile extrase din aceste perimetre. Esenţial în această lucrare era stabilirea unor măsuri tehnice, tehnologice şi organizatorice care, odată aplicate să conducă la îmbunătăţirea activităţii miniere şi de preparare, având ca scop final exploatarea rezervelor selectate ca eficiente din punct de vedere economic cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.

– Este posibilă şi fezabilă reluarea activităţii miniere în perimetre ale CNMPN REMIN SA?

– În vederea reînceperii activităţii şi revigorarea industriei miniere, în cadrul Programului de Guvernare, pentru perioada 2017-2020, al Guvernului României, la capitolui Economie şi Politici industriale se prevede reindustrializarea României „în cadrul căreia statul să acţioneze ca un manager performant – producător şi furnizor de servicii – şi ca un investitor prudent în economie, respectând regulile şi principiile economiei de piaţă şi gestionând responsabil şi inteligent resursele naturale, umane şi financiare. Companiile aflate în situaţii financiare precare (insolvenţă, datorii etc.) nu se vor închide. Ele vor intra într-un proces de reorganizare având drept scop readucerea acestora în parametri de profitabilitate, inclusiv prin cooptarea unor investitori privaţi, acolo unde este posibil”. În acest context, pentru CNMPN REMIN-SA Baia Mare au fost depuse noi intenţii de colaborare, de către firme canadiene, ai căror reprezentanţi au avut discuţii cu ministerul de resort, ocazie cu care şi-au exprimat interesul în realizarea unei colaborări cu REMIN.

– Cum se vor utiliza fondurile obţinute de REMIN SA din vânzarea stocului de pirite aurifere?

– Sumele de bani obţinute în urma valorificării prin vânzare a concentratului de pirită auriferă cu conţinut ridicat de arsen, tip Şuior, se află în contul CNMPN REMIN, urmând a fi distribuite către creditori, conform prevederilor planului de reorganizare. Utilizarea acestor sume altfel decât s-a menţionat se poate face numai cu aprobarea creditorilor, conform prevederilor Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei.

– Care ar fi efectele falimentului REMIN?

– Este evident că închiderea, chiar şi prin procedura falimentului, a CNMPN REMIN SA ar avea o serie de efecte negative asupra unor comunităţi întregi din judeţele Maramureş, Satu Mare şi Bistriţa-Năsăud. Efectele negative, previzibile la data prezentului plan de reorganizare, sunt cele de natură economică, socială şi bugetară, însă problemele de mediu pot avea efecte inimaginabile, mergând până la dezastre naturale cu efect transfrontalier, în urma cărora prejudiciile ar afecta întreaga ţară. Reorganizarea CNMPN REMIN SA este singura variantă viabilă pentru continuarea procedurii insolvenţei deschise împotriva acesteia. Dar există şi câteva aspecte pentru care singura cale de rezolvare este menţinerea Companiei şi reintroducerea acesteia în circuitul economic, fără datorii istorice acumulate de-a lungul anilor. Reorganizarea Companiei ar avea următoarele avantaje: creditorii îşi recuperează creanţele în procent mai mare în cazul reorganizării comparativ cu varianta falimentului; fiecare creditor este supus unui tratament corect şi echitabil; se creează posibilitatea reluării activităţii de producţie în situaţia în care legislaţia se va modifica în acest sens; continuă lucrările de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere cu personal calificat şi o experienţă pe care nici o altă societate din nordul ţării nu o poate asigura.