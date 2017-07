Cantonament de tenis de masă la Vişeu de Sus

În perioada 15-22 iulie 2017, Asociaţia Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca, sprijinită de Primăria Vişeu de Sus şi viceprimarul Grigore Ciolpan, a organizat un cantonament de tenis de masă pentru sportivi cu dizabilităţi, în vederea pregătirii acestora pentru Campionatele Europene care vor avea loc în Slovenia la începutul lunii octombrie. Participă sportivii paralimpici din Cluj-Napoca, sportivi de la Centrul Olimpic de Tenis de Masă Bistriţa şi sportivi de la CSM Cluj-Napoca, dar şi câţiva tineri amatori din Vişeu de Sus.

Asociaţia Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca are ca misiune crearea condiţiilor care să asigure posibilitatea practicării educaţiei fizice şi a sportului de către persoanele cu dizabilităţi fizice precum şi de persoanele fără dizabilităţi, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării lor în societate, precum şi procurarea mijloacelor care să permită sportivilor cu dizabilităţi si celor valizi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale. În cadrul clubului, se practică tenisul de masă, în special, de către persoane cu dizabilităţi, dar şi de către copii, tineri sau oameni în vârstă, atât la nivel de performanţă cât şi la nivel de amatori.

Asociaţia Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca are trei membri fondatori, 6 sportivi care participă în Campionatul Naţional de Tenis de Masă pe Echipe Divizia B şi 6 sportivi cu dizabilităţi care au rezultate notabile atât pe plan naţional cât şi internaţional. Dintre aceştia, Simion Bobi şi Dacian Makszin au reprezentat cu succes România anul trecul la Jocurile Paralimpice de la Rio. Simion Bobi s-a clasat pe locul V, acesta fiind şi cel mai bun rezultat obţinut de România la tenis de masă. Simion Bobi a ocupat locul V atât la ultimul Campionat European de Tenis de Masă pentru persoane cu dizabilităţi, cât şi la ultimul Campionat Mondial. De asemenea, Dacian Makszin a ocupat locul V la ultimul Campionat European. În acest moment, clubul sportiv are cei mai buni sportivi masculini cu dizabilităţi din ţară la tenis de masă.

Următoarele competiţii la care vor participa sportivii cu dizabilităţi sunt Campionatele Europene de Tenis de Masă, ce vor avea loc în Slovenia la începutul lunii octombrie 2017, şi o serie de concursuri în vederea calificării la Campionatele Mondiale de Tenis de Masă pentru paralimpici, din 2018.