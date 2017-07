S-a înfiinţat Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat

În judeţul Maramureş, s-a înfiinţat Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat. Trei arbitri şi un grefier vor soluţiona cauzele mai rapid şi mai ieftin decât instanţele obişnuite.

La ceremonia de înfiinţare, preşedintele Uniunii Naţionale a Tribunalelor de Arbitraj din România a înmânat deciziile de numire în funcţie celor care vor forma echipa şi care au depus jurământul. Practic, termenul de soluţionare a dosarelor este mult scurtat, în comparaţie cu instanţele de judecată. Preşedintele noii instituţii, Vasile Paşcu, spune că dacă o cauză este soluţionată de instanţele judecătoreşti în aproximativ 2 ani, arbitrajul are termen 6 luni pentru pronunţarea sentinţei. Maramureşul este al şaptelea judeţ în care au fost puse bazele acestei instituţii. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este o instituţie alternativă la instanţa de judecată, înfiinţată şi organizată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Instituţia este abilitată să judece litigiile civile, în care sunt implicate persoane juridice şi/sau fizice, cu condiţia ca acestea să fi încheiat o convenţie arbitrală scrisă (sub forma unei clauze compromisorii, fie sub forma compromisului). Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este autorizat să soluţioneze orice cauză civilă, cu excepţia celor care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat va funcţiona temporar în Baia Mare pe strada George Coşbuc nr.23/17, dar se pregăteşte să se mute într-un nou sediu. (c.t.)