Băimărenii migrează spre Recea

Orăşenii caută tot mai des în ultima perioadă liniştea de la sat. Dovadă că foarte mulţi locuitori din oraşe părăsesc agitaţia, aglomeraţia din mediul urban pentru o oază de verdeaţă din mediul rural. În plus, spun oamenii, nimic nu se compară cu traiul la casă, e de evitat viaţa petrecută între patru pereţi în bloc. Recea este una din comunele spre care migrează foarte mulţi băimăreni. Avantajul e că satele aparţinătoare acestei comune sunt foarte aproape de municipiul băimărean, astfel încât naveta nu e foarte dificil de realizat.

Primarul comunei Recea, Octavian Pavel spune că a crescut mult populaţia în comună. De vină nu e natalitatea, ci faptul că foarte mulţi orăşeni cumpără terenuri sau case în această zonă. La mare căutare a ajuns Bozânta Mică. „Avem avantajul că foarte mulţi cumpără terenuri, case. Se mută de la oraş. Suntem printre puţinele comune care am avut creştere demografică de la ultimul recensământ. De la 5.950 suntem la 6.250 de locuitori. Oamenii îşi cumpără terenuri, case în Mocira, Săsar, Recea şi mai nou e foarte atractivă Bozânta Mică, deoarece până în Bozânta faci doar 15 minute. Aici există toate facilităţile”, spune primarul Octavian Pavel. În Bozânta Mică şi valoarea terenurilor e una accesibilă în comparaţie cu celelalte sate aparţinătoare de Recea. „În Bozânta Mică, valoarea terenurilor era aproape la jumătate faţă de Lăpuşel, Mocira, Recea. Am mărit intravilanul de la 925 hectare la 2.150 hectare. Preţurile la terenuri pornesc de la 500 de euro şi ajung până la 2.500-3.000 euro pe suta de metri pătraţi”, a adăugat primarul comunei Recea. Noii veniţi în Recea recunosc că viaţa lor s-a schimbat mult în bine după ce au părăsit oraşul. „Ne-am mutat de câteva luni. Avem doi copii şi ne-am gândit că altfel vor creşte la ţară, au unde să se joace, avem curte, grădină. În bloc ar fi stat mai mult în faţa televizorului. Şi pentru noi e altceva. Avem o roşie, o legumă, de la noi din grădină. Aşa că mâncăm şi mai sănătos”, a spus una din localnice, Ileana. Pe de altă parte, o băimăreancă, Mihaela, a declarat că şi-ar dori să se mute la ţară, însă deo­camdată e în căutare de oferte. „Intenţionăm să ne mutăm împreună cu soţul undeva aproape de Baia Mare. Am fost prin Mocira, Săsar, vom mai studia ofertele. Depinde mult şi de resursele financiare. Ce pot să vă spun e că socrii mei locuiesc în zona Recea şi am vrea să fim mai aproape de ei. Acum să vedem dacă vom găsi ceva convenabil”, a adăugat băimăreanca.