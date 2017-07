Cîntecele minerilor, cu Nicolae Sabău

Artistul Nicolae Sabău a editat un nou compact disc, cu titlul „Cântecele minerilor”, fiind susţinut în demersul său de compania Cupru Min SA Abrud din judeţul Alba, companie de stat care deţine în concesiune 60% din rezervele de cupru ale României şi care extrage minereu de cupru din cariera Roşia Poieni (cea mai mare din ţară) şi îl prelucrează în uzina de preparare, obţinînd concentrat de cupru. Ca urmare, o sută de CD-ul vor fi difuzate gratuit minerilor veterani din judeţul Maramureş, cu ocazia Zilei Minerului (5-6 august 2017), prin intermediul asociaţiilor de mineri pensionari (Cavnic, Baia Sprie, Baia Mare, Baia Borşa), sau direct iubitorilor de folclor minieresc, prin redacţia Graiul Maramureşului (tel. 0730930235). Compact discul cuprinde 14 cântece despre mineri (Rugăciunea minerilor, Imnul minerilor, Verş la miner etc.), culese din zonele miniere, adunate de Nicolae Sabău de-a lungul carierei sale. Este un act artistic unic, dedicat acestei categorii profesionale, acestor oameni care lucrează în cele mai grele condiţii şi extrag minereul şi cărbunele din subteran cu preţul sănătăţii lor.

Nicolae Sabău a cunoscut viaţa minerilor din copilărie, tatăl său fiind miner, şi a simţit că are datoria să păstreze şi să dea o nouă expresie acestor cîntece ce descriu viaţa lucrătorilor din lumea fără de cer. Reuşita sa este apreciată, noul CD fiind sponsorizat în totalitate de Cupru Min.

CD-ul este completat cu şase cîntece patriotice, plus „Rozmarin în colţu mesii”, cîntecul care l-a făcut pe Nicolae Sabău să intre în cartea de aur a folclorului românesc, alături de celelalte melodii de neuitat.