Preşedintele şi tricolorul

Preşedintele României a fost recent în judeţele Harghita şi Covasna. Cu adevărat cam de mulţi ani un şef de stat român nu a fost într-o vizită oficială în cele două judeţe din centrul ţării. De la început spun că a fost o idee bună deoarece acolo mocnesc fel şi fel de ambiţii locale. Cu susţinere directă şi cam agresivă de la Budapesta. Am mai spus-o: am o admiraţie sinceră pentru ungurii care ştiu pe ce lume trăiesc. Iar vrajba şi suspiciunea nu fac casă bună cu starea normală a convieţuirii. Cu liderii este o altă poveste. De unde ar fi, ei doresc putere şi bani. Pentru a ajunge unde îşi doresc nu ţin seama de bunele moravuri politice şi maniere istorice. Dacă aşa ceva există. Starea lor firească este să fie nemulţumiţi. Primarul oraşului Sfântu Gheorghe spune în mod public că primeşte mesaje de ameninţare cu moartea. Maghiarii se simt discriminaţi a mai spus liderul maghiar. Mai doreşte crearea unei autonomii teritoriale şi fiscale precum şi acceptarea steagului secuiesc. În întîmpinarea şefului statului român liderii comunităţii maghiare au organizat o surpriză: gazdele i-au cîntat imnul ţinutului secuiesc imediat după intonarea imnului naţional al României. Iohannis a răspuns cu diplomaţie: le-a apreciat vocile. Repede primarul din Miercurea Ciuc i-a oferit lui Klaus Iohannis steagul ţinutului secuiesc. Şeful statului nu s-a pierdut cu firea. Ba mai mult le-a oferit gazdelor drapelul tricolor al României. Neuitînd să-i spună primarului cu steagul secuiesc: „Acest steag a venit întotdeauna şi cu oarece revendicări politice”. Fără echivoc Klaus Iohannis le-a transmis personal maghiarilor din judeţele Harghita şi Covasna că îşi pot lua gîndul de la autonomia pe criterii etnice. Le-a mai spus ce ştie toată lumea că numai o colaborare între români şi maghiari va fi singura soluţie către prosperitate.

Preşedintele Iohannis a mai declarat că îl îngrijorează soarta tinerilor maghiari din zonă care nu vorbesc bine limba română. A sugerat ca reprezentanţii comunităţii maghiare şi Ministerul Educaţiei să se aşeze la masa dialogului şi să găsească urgent soluţiile cele mai bune. Da, să nu-i privăm pe copiii şi tinerii maghiari să fie bine educaţi, să fie capabili să lucreze în orice parte a ţării le-a mai spus preşedintele. Liderii maghiari, de multă vreme, nu se împacă cu istoria. Cei de la Budapesta rîvnesc Transilvania, cei din ţară solicită autonomie într-un stat unitar, naţional. După cît pricep eu democraţia nu simt că etnicii maghiari ar fi cetăţeni de rangul doi cum strigă adesea liderii lor. Har Domnului sînt reprezentaţi în Parlament prin exerciţiul democratic al alegerilor. Ceea ce nu se întîmplă cu români din Ungaria. Budapesta reacţionează fără diplomaţie la orice mişcare a maghiarilor din România. Declară doliu istoriei cu care nu se împacă. Sfidează tratatele de pace prin refuzul de a înţelege Trianonul. Că tot am intrat în linie dreaptă cu Centenarul Marii Uniri ei s-au pregătit să doboare realitatea istoriei. Nu-i bine! Se întreţine o tensiune nefavorabilă pentru ţară. De aceea prezenţa preşedintelui în acest spaţiu românesc mi s-a părut de bun augur. Drapelul alb al înţelegerii a fost sfidat de steagul secuiesc. Preşedintele a fost inspirat cu un gest diplomatic. Le-a oferit tricolorul românesc. Preşedintele a mai făcut o faptă bună. S-a văzut şi cu episcopul Covasnei şi Harghitei, Andrei Moldovan de la care a primit o scrisoare. Ca păstor al credincioşilor ortodocşi din această episcopie îşi pune nădejdea în preşedinte că va fi alături de românii de aici pentru păstrarea identităţii naţionale, a culturii şi tradiţiilor pe aceste meleaguri. Potenţialul economic fiind extrem de redus al comunităţii româneşti în acest spaţiu. Creşterea economică este calea spre estomparea asperităţii interetnice. Preşedintele Iohannis ca etnic sas din România înţelege istoria de pe aceste locuri. Unii lideri maghiari nu prea. Jos, în popor, nu constat vrajbă. La Zilele Seiniului au fost invitaţi maghiari din Baia Sprie. Credeam că în noua configuraţie a Europei putem trăi în înţelegere. Chiar se poate. Numai că, săptămîna trecută, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, vicepremierul Ungariei Zsolt Semjen a interpretat în cheie proprie, pe dos, simbolistica afirmaţiilor şi gesturilor preşedintelui României, spunînd răspicat că „ungurii nu au cerut autonomie pe criterii etnice, ci autonomie pe criterii teritoriale”. Ca să fie paharul plin, sîmbătă, însuşi Viktor Orban, premierul Ungariei a venit în România (Tuşnad Băi) pentru a culege voturi. Nu a uitat să spună poziţia sa cunoscută faţă de autonomia maghiarilor din Transilvania că „sprijină autonomia în loc de ceva mai bun”. E cald pe meleagurile noastre, domnilor!