La Biroul relaţii cu publicul

Nu dorim nici un foişor!

„Vă scriu în numele cetăţenilor de pe str. Bilaşcu, blocul nr. 4 şi str. Ana Ipătescu nr. 5. Din anul 2012, între cele două blocuri, pe o zonă verde, administraţia locală a amplasat un foişor. De atunci, viaţa şi liniştea cetăţenilor din această zonă are doar de suferit. Zeci de apeluri la Poliţia locală, Jandarmerie. Gălăgie, înjurături, alcool, droguri etc. Toate acestea la nici patru metri de casele oamenilor. La circa 15 metri de foişor există un părculeţ pentru copii. Am făcut nenumărate sesizări la SPAU, primărie, Poliţia locală. Fără nici un succes. Cetăţenii din zonă cred că singurii care mai pot înclina balanţa sunt cei din presă. Noi, cetăţenii de aici, nu dorim acest foişor în aceste condiţii”. Semnează, Robert Cotos.

Prea mare „deranj” în oraş

Un pensionar de pe str. Aviatorilor semnalează faptul că anul trecut, în zonă s-au amenajat trei parcări. S-a săpat, s-au amenajat borduri, a venit iarna şi Primăria a oprit lucrările. Au rămas mormane de piatră. Inginerii au zis: „Nu ne-a plătit Primăria, nu mai lucrăm”. Între timp s-au lansat alte noi lucrări în zonă iar noi, locatarii din blocurile de pe str. Aviatorilor nu mai putem merge pe trotuare, ne rupem picioarele şi mâinile printre bolovani (cazuri concrete), e un şantier continuu aici. Suntem curioşi, noi, locatarii din zonă, în cât timp se vor finaliza lucrările pentru a ne fi redată liniştea? • O altă problemă pe care o ridică acelaşi domn pensionar este că s-au refăcut multe trotuare, străzi dar nu s-a avut în vedere pistele de bicicletă: „În lume există tendinţa ca oamenii să lase maşinile şi să ia bicicletele. Însă în oraşul nostru nu prea avem curajul să circulăm cu bibicletele pe carosabil, aşa că ne-ar prinde bine nişte piste”. • În sfârşit, ultima problemă pe care o ridică domnul B. S. este că beneficiarii unor lucrări din municipiu sunt obligaţi să afişeze panouri semnalizate. De ce nu există la noi aşa ceva? Sau de ce există în foarte puţine locuri? (m.o.)