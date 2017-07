În Baia Mare, din 2018, cetăţenii vor putea propune şi depune proiecte

Ieri, Cătălin CHERECHEŞ, primarul municipiului Baia Mare, a organizat o întîlnire cu mass-media locală pentru a comunica cîteva dintre măsurile pe care le-a gîndit la nivelul administraţiei locale.

Una dintre cele mai importante chestiuni, care ţine de logica funcţionării administraţiei locale, este introducerea bugetării participative ceea ce presupune că, începînd cu 1 ianuarie 2018 (NA: platforma va fi lansată în 15 septembrie 2017), cetăţenii municipiului vor putea face propuneri de proiecte pe următoarele capitole: • infrastructură (alei, trotuare, zone pietonale) • spaţii verzi şi locuri de joacă • mobilitatea, accesibilitatea şi siguranţa circulaţiei • amenajare spaţii publice, mobilier urban, iluminat public etc. • infrastructură educaţională şi culturală • smart city, respectiv oraş digital.

Din 15 septembrie, cetăţenii care vor putea accesa platforma respectivă şi vor depune proiectele, care vor fi evaluate de un grup de specialişti, după care, proiectele selectate vor fi introduse într-un sistem de vot. În acest mod, la 1 februarie, atunci cînd se votează bugetul, se va introduce şi acest buget aşa-zis „participativ”. În prima fază, pentru 2018, bugetul participativ va fi de 2 milioane de lei.

Un nou plan de intervenţie în cazul unor situaţii periculoase

Avînd în vedere situaţia inundaţiilor ce s-au produs marţi, în unele cartiere ale municipiului, şi avînd în vedere că municipiul Baia Mare nu are o reţea funcţională pentru apele pluviale, primarul Cătălin CHERECHEŞ a informat că au fost identificate trei loturi de lucrări. Primul lot se referă la decolmatarea podurilor, şanţurilor, tot ceea ce înseamnă scurgeri, rigole etc. Apoi, se va modifica planul de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase, un plan raportat la modul de organizare a municipiului şi la colaborările pe care le are cu unele societăţi comerciale care trebuie să intervină în astfel de situaţii, cu un serviciu de permanenţă.

O nouă organigramă

Din perspectivă organizatorică, primarul va solicita modificarea structurii autorităţii locale. Astfel, în Poliţia locală se va introduce şi controlul comercial, iar ordinea publică va fi structurată pe două componente: ordine publică şi circulaţie. La această direcţie vor fi două servicii, unul pe ordine publică şi altul pe disciplina în construcţii, mediu, corp control comercial, protecţia animalelor etc. Un singur director general va coordona întreaga activitate a Poliţiei Locale, post ce se va ocupa prin concurs.

Direcţia patrimoniu şi direcţia juridică vor fi coordonate de un director general.

Direcţia generală de dezvoltare publică va avea trei componente, respectiv proiecte, investiţii şi utilităţi publice.

La direcţia economică, deocamdată structura rămîne nemodificată.

Se va organiza o nouă direcţie pe domeniile promovare din perspectivă economică a municipiului, cultură, educaţie, tineret, turism, comunicare şi relaţii internaţionale.

În concluzie, dispar patru posturi de directori şi apar doi directori generali.

Parc logistic şi industrial

S-au purtat discuţii cu preşedintele Consiliului Judeţean, cu prefectul judeţului, cu primarii din Recea şi Tăuţii Măgherăuş şi cu conducerea aeroportului, pentru o asociere în vederea realizării unui parc logistic şi industrial care va avea ca şi prioritate atragerea de investitori.