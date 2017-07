Păcălirea lui Păcală

La redacţie vin cetăţeni cu tot felul de necazuri, cele mai supărătoare sînt legate de nerestituirea împrumuturilor. În ultima vreme, trei creditori ne-au prezentat acte notariale care dovedesc faptul că au dat cu împrumut pe termen de 1-2 ani suma de 10.000 de euro, 15.000 de euro, respectiv 12.000 de euro, însă înapoi n-au primit nici un sfanţ, deşi de la semnarea contractului de împrumut au trecut 5-9 ani. Sfatul să fie precauţi, deoarece banul e ochiul dracului, pare tardiv!

Noul Cod penal a dezincriminat infracţiunea de înşelăciune şi credem că nu se va reveni asupra articolului 544, aşa că nu daţi bani cu împrumut precum băncile şi casele de ajutor reciproc. Dacă apar cazuri de urgenţă, cum ar fi boala (operaţia), nunta, înmormîntarea sau investiţia la chilipir, împrumutătorul este sfătuit să-şi ia măsuri de siguranţă, chiar dacă cel împrumutat îi este vecin sau prieten.

După Revoluţie, s-au înmulţit plîngerile care reclamă înşelăciuni la executarea unor contracte de împrumut. După cîţiva ani de aşteptare, cu telefoane insistente, promisiuni şi asigurări că într-o lună-două totul se va rezolva, fără să se întîmple de fapt nimic, păgubaşul face plîngere penală la poliţie, însă după un an de cercetare rezoluţia procurorului este de neîncepere a urmăririi penale. Escrocul jubilează!

Înşelăciunea este fapta persoanei care prezintă fapta neadevărată ca adevărată. În limbajul curent, acest păcat se numeşte minciună şi este sancţionată de preoţi la spovedanie cu canon de rugăciune. Legile penale de azi nu sancţionează minciuna în nici un fel. Pînă de curînd, înşelăciunea era pedepsită de lege cu pînă la 12 ani de închisoare, însă a intervenit liberalizarea afacerilor şi după aderarea la UE se consideră că statul n-are datoria să intervină în aceste cazuri socotite comerciale. Omul să fie mai atent ce face cu capitalul său!

În mentalul colectiv, este considerată înşelăciune orice neexecutare a unei înţelegeri verbale, a unui contract scris de faţă cu martori sau a unui contract de împrumut autentificat de notar (ultima soluţie este cea mai bună). În capitalism, strîngerea mîinii ca la tîrg a rămas valabilă, dar nu se practică decît în cazurile comunităţilor de tip medieval, în care răspunderea penală se confundă cu răspunderea civilă. Fapta de înşelăciune presupune intenţie, ceea ce este o subiectivitate greu/imposibil de demon­strat. Neexecutarea unei convenţii între persoane se sancţionează penal doar dacă o parte a indus-o în eroare pe cealaltă prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau invers. În astfel de cazuri, diferendul este discutat la judecătorie, dar de fiecare dată hoţul va spune că a fost el însuşi păgubit de altcineva, deci nu poate să plătească, iar dacă n-are venituri justiţia nu-i poate face nimic… (Cămătarii bruneţi recurg în astfel de situaţii la răpirea, sechestrarea şi legarea datornicului de calea ferată, cu cătuşe! Cazul s-a întîmplat în Baia Mare!)

De la 1 august 2017, ar putea să intre în vigoare legea falimentului persoanei (dacă Guvernul n-o va amîna din nou), care nu bagă datornicii în închisoare (ca în Anglia), ci îi apără de creditori. Cetăţenii ce vin la ziar nu-s cămătari, ei au dat bani cu împrumut din sentimente de omenie şi întrajutorare, fără să ceară dobîndă. Dacă vezi că un cunoscut este în necaz şi vine şi soţia lui şi confirmă că au mare nevoie de bani, este o faptă creştinească să-i ajuţi – cu contract de împrumut la notar (este titlu executoriu). Dar nu-i suficientă această asigurare, ci trebuie să ceri garanţii (ipotecă pe casă/aparta­ment/garaj/teren/autoturism sau gaj cu deposedare pentru aur, tablouri etc.). Din păcate, cei trei cetăţeni veniţi la redacţie n-au pretins nici un fel de garanţie materială. Între timp, datornicul a divorţat şi toată averea familiei i-a rămas soţiei sale, chit că locuiesc tot împreună, deci şi divorţul este o minciună. Dacă ai semnat şi ca girant pentru creditul bancar, supărarea ta va fi şi mai mare!

Cazurile de acest fel sînt numeroase, valul creşte şi politicienii pot fi obligaţi să ia în seamă aceste nemulţumiri privind justiţia. Sau va trebui să ne schimbăm şi să nu mai dăm banul din mînă înainte de-a primi marfa cumpărată. Ideal ar fi însă ca escrocii să fie atacaţi din ambele părţi!