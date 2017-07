Tratamente fitosanitare actuale

• La prun, se efectuează 2 tratamente fitosanitare, de prevenire şi combatere a moniliozelor, păduchelui din San Jose etc., utilizînd la alegere una din variantele de reţetă: 1. CALYPSO 480 SC 0,02% + TOPSIN 70 WDG 0,07% sau LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,05%; 2. ACTARA 25 WG 0,01% + TELDOR 500 SC 0,08% sau SIGNUM 0,05%; 3. MOSPILAN 20 SG 0,03% + ORIUS 25 EW 0,075-0,1%; 4. DECIS 25 WG 0,003% + BRAVO 500 SC 0,15% sau FOLPAN 80 WDG 0,2%. Perioada optimă de tratament: 23-28 iulie, respectiv 3-8 august 2017. La soiurile cu coacere timpurie, se va respecta timpul de pauză pînă la recoltare, menţionat în prospectul produsului de protecţia plantelor utilizat!

• La cireş şi vişin, se fac 2 tratamente de prevenire şi combatere a păduchelui din San Jose, acarieni, monilioză (Monilinia spp.), antracnoză (Blumeriella jaapii), ciuruirea frunzelor (Stigmila carpophila), boli de scoarţă şi lemn, utilizînd la alegere unul dintre următoarele amestecuri de produse fitosanitare: 1. CALYPSO 480 SC 0,02% + CHAMP 77WG 0,04% sau FUNGURAN OH 300 SC 0,065% sau ALCUPRAL 50 PU 0,04%; 2. ACTARA 25 WG 0,01% + SIGNUM 0,05% sau TOPAS 100 EC 0,05% sau TOPSIN 70 WDG 0,07%; 3. MOSPILAN 20 SG /SP 0,03% + ORIUS 25 EW 0,075-0,1% sau SCORE 250 EC 0,02%. Perioada optimă: 23-28 iulie şi 3-8 august.

• La măr, păr, gutui, se stropeşte cu: 1. ACTARA 25 WG 0,01% + BELLIS 0,8 kg/ha + MILBEKNOCK EC 0,05%; 2. RELDAN 22 EC 2,0-2,2 l/ha + SCORE 250 EC 0,015% sau SHAVIT F 72 WDG 0,2% + ENVIDOR 240 SC 0,04%; 3. MOVENTO 100 SC 1,875 l/ha sau PYRINEX QUICK 0,1% + SWITCH 62,5 WG 1,0 kg/ha + VERTIMEC 1,8% EC 1,0-1,5 l/ha; 4. JUVINAL 10 EC 0,1% sau CALYPSO 480 SC 0,02% + MERPAN 80 WDG 0,15% sau CAPTAN 80 WDG (CAIMAN ) 0,15% + APOLLO 50 SC 0,04% sau NISSORUN 10 WP 0,03%. Perioada optimă: 23-28 iulie, 4-9 august.

Pentru prevenirea apariţiei bolilor de depozit, la reţetă se adaugă un îngrăşămînt foliar pe bază de calciu. Pomii în care a apărut boala numită focul bacterian al rozaceelor vor fi trataţi special cu: 1. FUNGURAN OH 50 WP 0.04% sau CHAMP 77 WG 0,04% sau COPAC 0,04% + ACTARA 25 WG 0,01% sau + NISSORUN 10 WP 0,03%.

• La viţa-de-vie, se fac 2 tratamente, cu: 1. ARMETIL COBRE 2,5 kg/ha + MYTHOS 3,0 l/ha + SUMI ALPHA 5EC 0,2 l/ha sau VANTEX 60 CS 0,05 l/ha + ENVIDOR 240 SC 0,4 l/ha; 2. CABRIO TOP 1,5-2,0 kg/ha + AVAUNT 150 EC 0,250 l/ha + MILBEKNOCK 0,075%; 3. UNIVERSALIS 593 SC 2,0 l/ha sau ŞHAVIT F 72 WDG 0,2% + PROLECTUS 1-1,2 kg/ha sau TELDOR 500 SC 0,8-1,0 l/ha + DECIS MEGA 50 EW 0,150 l/ha + ORTUS 5 SC 0,1%; 4. MELODY COMPACT 49 WG 1,5 kg/ha sau MOLTOVIN 3,0 l/ha + RELDAN 22 EC 2,2 l/ha + NISSORUN 10 WP 0,5 kg/ha; 5. SWITCH 62,5 WG 0,6-1 kg/ha sau CANTUS 1,0-1,2 kg/ha + PERGADO F 2,5 kg/ha + ORIUS 25 EW 0,4 l/ha + CORAGEN 0,150-0,175 l/ha + VERTIMEC PRO 0,75 l/ha. Perioada: 23-28 iulie şi după 10-12 zile.

Informaţii de la dr. ing Melania OLTEAN, coordonator al Oficiului Fitosanitar Maramureş, tel. 0262-437470.