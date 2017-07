Lucian Morar, indecis să plece din Consiliul Judeţean!

• “Cred că vă antepronunţaţi puţin”

În debutul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean de ieri, conducerea executivă a instituţiei s-a grăbit să-i mulţumească colegului lor, vicepreşedintele Lucian Morar, pentru activitatea depusă până acum în CJ, în premisa faptului că el va merge din nou la primăria Ulmeni, în funcţia de primar, câştigată luna trecută la alegerile locale parţiale. Morar însă, le-a spus colegilor săi că se pripesc cu mulţumirile. Asta deoarece este indecis. De asemenea, conform legii, are încă două săptămâni să opteze pentru o funcţie: cea de primar al Ulmeniului sau să rămână în postul actual, de vicepreşedinte.

Astfel, preşedintele Consiliului Judeţean i-a înmânat colegului său, care urma să depună jurământul de primar după şedinţă, un cadou care să-i amintească de anul pretrecut în instituţia judeţeană: „Înainte de a intra în ordinea de zi daţi-mi voie să vorbesc despre o zi importantă pentru executivul CJ Maramureş. Astăzi (n.r. ieri, 27 iulie) la Ulmeni domnul vicepreşedinte Morar va depune jurământul de primar al oraşului. Nici nu am apucat să-l felicit, până la urmă pentru mandatul pe care l-a câştigat în urma unei bătălii electorale complicate, una care a generat foarte multe orgolii, dar care, până la urmă, a determinat o prezenţă la vot mult mai mare în comunitate decât cea pe care am avut-o chiar la alegerile locale, lucru îmbucurător. Deci, în numele executivului CJ, a consilierilor judeţeni, îi oferim un dar, ce să-i aducă aminte de activitatea pe care a desfăşurat-o aici, alături de noi, pentru că se va întoarce probabil în cadrul administraţiei publice locale, aşa că vrem să-i oferim un drapel al judeţului Maramureş, al Consiliului Judeţean, care să-i aducă aminte de clipele frumoase pe care le-am petrecut împreună aici, timp de un an de zile”, a spus Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş.

Felicitări primite şi de la celălalt vicepreşedinte

Şi colegul său, vicepreşedintele Doru Dăncuş, s-a grăbit să-l felicite pe Morar la plecarea sa din instituţie şi totodată să-i mulţumească pentru colaborare: „Îl felicit şi eu pe Lucian pentru acest an de zile în care am făcut echipă bună şi contrar aşteptărilor unora am venit în echipă, dar iată că plecăm separat! Cred că până la urmă fiecare are rolul său în viaţă şi cum îşi aşterne, aşa va şi dormi. Sper ca Lucian să facă treabă bună acolo la Ulmeni, aşa cum ne-a obişnuit şi bineînţeles, aşteptăm în mijlocul nostru un alt coleg care să îşi pună în slujba judeţului toată priceperea lui”, a completat Dăncuş.

Morar i-a surprins pe toţi cu anunţul său

Deşi urma să depună jurământul de primar, imediat după şedinţa de CJ, Lucian Morar i-a surprins pe toţi când le-a spus că se grăbesc cu mulţumirile la adresa lui pentru activitatea depusă şi îi urează drum bun la … primărie. Conform legii, el are un termen de două săptămâni ca să aleagă între primăria Ulmeni şi Consiliul Judeţean, aşa că nu se grăbeşte cu plecarea din forul judeţean: „Domnule preşedinte, domnule vicepreşedinte, stimaţi co­legi, în primul rând cred că vă antepronunţaţi puţin. Conform legilor în vigoare, azi voi depune într-adevăr jurământul şi pentru demnitatea de primar al oraşului Ulmeni. Legea îmi permite însă, ca în următoarele 15 zile, să decid calea pe care voi merge. Aşa că eu nu voi face astăzi mulţumirile în consecinţă şi o să-mi rezerv acest drept în funcţie de decizia pe care o voi lua, ca la următoarea şedinţă să mulţumesc eventual pentru colaborare. Azi vreau doar să vă rog pe toţi cei prezenţi în sală, ca la ora 15, să veniţi la Ulmeni ca să închinăm un pahar de şampanie împreună şi apoi, eventual, să avem discuţiile politice în consecinţă. Astfel, îmi rezerv dreptul ca la următoarea şedinţă să fiu tot aici în mijlocul dumneavoastră şi abia apoi vom vedea ce îmi rezervă următoarele 15 zile, vă mulţumesc!”, a conchis Morar. Într-un final, colegii săi i-au urat numai bine indiferent de decizie, iar cei din opoziţie au spus că regretă plecarea unui aliat de dreapta.