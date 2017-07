Tabere interculturale de vară

• Tabără în Firiza

Team for Youth a dat startul „taberelor interculturale de vară”. Prima „ieşire” a avut loc la Firiza. Aici, copiii au început vacanţa cu un plus de energie şi distracţie! Ca şi ”bonus” au primit informaţii specifice ţării de provenienţă a voluntarilor internaţionali care au implementat tabăra: Rafa – Spania, Martina – Italia şi Ana – Portugalia. Copiii s-au distrat şi au învăţat prin metode non-formale alături de voluntarii Team for Youth Association şi au concurat în competiţii amuzante şi menite să le testeze la maxim abilităţile motrice şi creativitatea.

• Tabără în Cerneşti

Cea de-a doua tabără de vară marca T4UTH a avut loc în comuna maramureşeană Cerneşti. Copiii s-au delectat cu exerciţii competitive, jocuri de teambuilding în engleză, competiţii sportive şi baloon twisting, pe parcursul a 4 zile însorite. Taberele de vară au fost organizate de voluntari internaţionali ai asociaţiei, găzduiţi în Baia Mare pe o perioadă de 12 luni, în proiectul „Life Skills for Rural Education”, un Serviciu European de Voluntariat, finanţat prin Programul Erasmus+.