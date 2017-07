Două convocări pentru Independenţa

Pe adresa clubului de fotbal feminin AS Independenţa Baia Mare au venit două convocări la naţionalele Under 17 şi 19.

Astfel, în perioada 28 iulie – 5 august lotul naţional al României Under 17 se va pregăti la Timişoara, printre jucătoarele convocate regăsindu-se şi băimăreanca Raluca Dragoş. România are programate în această perioadă o dublă amicală cu naţionala similară a Serbiei. Tot în oraşul de pe Bega va efectua un stagiu de pregătire şi lotul naţional Under 19, doar că în perioada 2-10 august. Şi la acest nivel AS Independenţa se poate mîndri cu o convocare, cea a atacantului Denisa Predoi. Printre antrenamentele stabilite, România are acontată şi o dublă cu Serbia, meciuri ce se vor desfăşura la Subotica.