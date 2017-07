Mâine, 30 iulie, de la ora 19, la „The Coffee Factory”, în Sighetu Marmaţiei, sunteţi invitaţi la film. Zece scurtmetraje premiate anterior în cadrul festivalului Short to the Point (STTP) vor rula în 30 de spaţii alternative din tot atâtea oraşe din ţară, în ultima săptămână din luna iulie. 120 de minute de film, poveşti spectaculoase venite din toate colţurile lumii, continuă o tradiţie de peste 8 ani de proiecţii speciale, oferind publicului şansa unică de a urmări filme scurte multi-premiate, cu intrare liberă, chiar la el în oraş. Din cele 18 filme premiate în ianuarie 2017 în cadrul festivalului, au fost selectate pentru proiecţie 10 cele mai bune producţii. Printre ele se regăseşte scurt metrajul românesc „O noapte în Tokoriki”, care a fost premiat la festivalul de film de la Berlin în anul 2016, la secţiunea Generation 14Plus International Jury Special Prize. SHORT FILM FACTORY este un eveniment lunar dedicat cinefililor şi celor care savurează ocazional cinema-ul. Proiecţiile de scurtmetraj sunt organizate de Short to the Point (International Short Film Festival) – o reţea internaţională de distribuţie, difuzare şi promovare a filmelor de scurtmetraj. În ultimii ani SHORT FILM FACTORY a reuşit să creeze o punte de legătură între filmmakeri, cinefili şi spectatorii ocazionali. Lansat în anul 2009 sub forma unei caravane cinematografice în 28 de oraşe din România, STTP a devenit un festival lunar la care se înscriu filme din toate colţurile lumii.