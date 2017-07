Târg la Copalnic Mănăştur

Miercuri, în comuna Copalnic Mănăştur, a fost zi de târg. Astfel, platoul din centrul localităţii a fost plin de comercianţi, veniţi de prin tot judeţul, oferta fiind una bogată: de la feronerie, jucării şi haine, până la legume şi fructe.

Am stat de vorbă cu câţiva comercianţi pentru a vedea dacă le merge vânzarea. Daniel Băbuţ, spre exemplu, este producător de miere. El ne-a spus că în acest sezon de vară produsele lui au mai puţină trecere. Dar aşteaptă anotimpul friguros când lumea caută mai mult produsele apicole: „Mierea trece mai slăbuţ. Acum în vară nu prea cumpără lumea, deci şi profitul nu este mare, aşa doar de întreţinere, ca să ne acoperim cheltuielile. Dar are trecere mai mult iarna. Anul acesta a fost destul de bun din punct de vedere al producţiei, faţă de 2016. Avem tinctură, polen. Mierea este de rapiţă, polifloră, salcâm şi mană cu cimbrişor, deci sunt patru sortimente. 15 lei este borcanul de miere de salcâm ce are 435 de grame. Mierea polifloră este 12 lei. Cea de rapiţă este 10 lei”. Legumele în schimb, au trecere mare în rândul clienţilor: „Păstăile sunt la 5 lei kg, ardeiul este 3 lei/kg, castraveţii – 2 lei, vinetele – 3 lei. Lumea cumpără legume acum, că e sezonul lor. Trec bine şi roşiile, care sunt delicioase”, ne-a explicat Flaviu Costin, producător din Dăneştii Chioarului. Tarabele cu haine şi încălţăminte au ocupat o mare parte din spaţiul alocat târgului. „Hainele trec mai greu, că suntem mulţi cu asemenea ofertă. Dar se mai cumpără că preţurile sunt bune. Avem blugi, pantaloni sport, adidaşi, dar şi pantofi casual. Preţurile merg de la 10-15 lei şi până la puţin peste 100, în funcţie de produs”, a precizat un comerciant de haine.