Acţiunea “Cunoaşteţi-vă Ţara” continuă

Seria acţiunilor “Cunoaşteţi-vă Ţara” continuă. Acestea au ca scop vizitarea României de către grupuri de cetăţeni din Moldova de peste Prut. Grupurile sunt formate din 40 – 50 de persoane, în majoritatea lor tineri. Oraşele mari ale României, reşedinţe de judeţ, sunt “invadate” de aceşti tineri dornici de a-şi cunoaşte Ţara Mamă.

Cazarea şi mesele sunt asigurate de către oamenii cu suflet mare din municipiile respective. Ca îndrumători sau ghizii sunt localnici, printre care mă număr şi eu. Totul este gratuit, ghizii-îndrumători făcând aceste acţiuni în mod benevol. Organizatorii acestor vizite sunt Mişcarea Unionistă “Acţiunea 2012” din partea României, iar din partea Moldovei de peste Prut sunt nişte tineri minunaţi, constituiţi într-o organizaţie unionistă numită “Tinerii Moldovei”.

În cadrul acţiunii a fost cuprins şi judeţul Maramureş cu locurile lui de poveste, în care se păstrează portul şi tradiţiile strămoşeşti, mănăstiri, muzee în aer liber şi peisaje de o frumuseţe aparte. Cum am menţionat şi în titlul materialului, această acţiune, continuă. Primul grup a sosit la sfârşitul lunii iunie. Grupul pe care l-am avut în coordonare, însă, a sosit pe data de 7 iulie 2017. Acesta a fost compus din 46 de persoane, cu vârste cuprinse între 8 şi 40 de ani, printre care s-au numărat elevi, studenţi, profesori sau simpli oameni, doritori de a-şi cunoaşte Ţara. Grupul a fost cazat în cele mai bune condiţii prin bunăvoinţa d-nei director de la Colegiul N. Titulescu, prof. Crina Georgeta Buda, precum şi a directorului adj. prof. Nicoleta Han. Profit de această ocazie pentru a le mulţumi din partea colegilor mei din Chişinău şi Bucureşti.

Turul Maramureşului

Traseul stabilit pentru vizitare a fost turul mare al Maramureşului cu plecarea din Baia Mare – Cavnic – Ocna Şugatag – Mănăstirea Bârsana – Memorialul Durerii de la Sighetul Marmaţiei – Cimitirul Vesel din Săpânţa, iar de acolo ne-am îndreptat spre Mănăstirea din Peri Săpânţa. După vizitarea acestui minunat locaş de rugăciune, conducătorul grupului mi-a spus să-i duc la Tisa, lucru pe care l-am făcut, atât cu ei, cât şi cu grupurile anterioare. După această aventură pe malurile Tisei ne-am urmat drumul spre casă, prin Câmpulung la Tisa şi Teceu Mic, unde am oprit şi am privit de pe dig cursul maiestuos al Tisei, care curgea spre Ungaria. Călătoria noastră şi-a urmat apoi firul spre Baia Mare, pe traseul, dealul Huta – Huta Certeze – Negreşti Oaş – Oraşul Nou – Seini şi apoi am ajuns la locul de cazare, Colegiul N. Titulescu. Dimineaţa următoare am pornit pe lungul drum de întoarcere spre Moldova de peste Prut. La rugămintea grupului, i-am însoţit până la Chişinău. Pe traseu am vizitat frumoasa mănăstire Topliţa din Covasna şi Harghita. Aceasta a fost ctitorită de către I.P.S. Sa D.D. Dr. Miron Costin, primul Patriarh şi unul din regenţii României întregite. Anul construcţiei a fost 1929.

Vizită în Cheile Bicazului

De la Mănăstirea Topliţa am plecat la Lacul Roşu din Munţii Hăşmaşul Mare. Am vizitat apoi Cheile Bicazului, iar călătoria noastră a continuat spre obiectivul Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ. Primul întemeietor al acestui loc de rugăciune a fost sihastrul Simeon în anul 1432. Prima atestare a numelui Pângăraţi apare în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, în anul 1458, la 10 octombrie, într-un document al cancelariei voievodale. În anul 1577, la 9 aprilie, în timpul domniei lui Petru Şchiopu, apare prima ates­tare a acestei mănăstiri. În sfântul locaş de cult s-a servit masa oferită de către călugării de aici. După servirea mesei ne-am îndreptat spre vama Albiţa, pe traseul Pângăraţi – Gheorgheni – Iaşi – Albiţa -Leuşeni – Moldova de peste Prut – Sărata – Galbenă – Hanceşti – Chişinău – Slobozia Duşca. La tabăra de odihnă am surprins un moment dintr-un spectacol de sfârşit de serie, a unui grup de copii, 450 la număr. Acest loc are posibilitatea de cazare de 1.000 de persoane, fiind amplasat pe malul Nistrului. Aceasta a fost acţiunea “Cunoaşteţi-vă Ţara”, organizată în luna iulie 2017.

Ioan Ciocian