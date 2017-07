În 5 august, primul meci oficial

În 5 august sînt programate primele meciuri din cadrul celei de-a treia ediţie a Cupei Regelui. La startul celei mai noi competiţii din rugby-ul românesc şi-au anunţat prezenţa toate cele şapte formaţii ce vor alcătui eşalonul de elită SuperLiga de rugby 2017-2018.

Deţinătoarea trofeului, CSM Ştiinţa Baia Mare, va debuta într-un meci oficial cu un joc acasă contra CSM Bucureşti. La rîndul ei finalista din ediţia trecută, CSA Steaua Bucureşti va juca în deplasare la perdanta stagiunii precedente Timişoara Saracens. În runda a doua, pe data de 12 august, zimbri vor evolua în Banat pe terenul cîştigătoarei primei ediţii, Timişoara Saracens, în timp ce în Ghencea se va consuma derby-ul capitalei cel dintre CSA Steaua şi CSM Bucureşti. O săptămînă mai tîrziu, pe 19 august, băieţii lui George Sava şi Vasile Lucaci vor primi vizita formaţiei militare bucureştene, în timp ce pe stadionul Olimpia CSM Bucureşti va primi vizita campioanei României, Timişoara Saracens. La aceleaşi date sînt programate şi meciurile din cadrul play-out-ului. În prima etapă nou promovata CSM Bucovina Suceava va juca acasă contra formaţiei studenţeşti, CS Universitatea Cluj. În runda secundă, formaţia moldavă va poposi în Şoseaua Ştefan cel Mare din capitală, în timp ce în etapa a treia pe malul Someşului se va juca partida CS Universitatea Cluj – CS Dinamo Bucureşti.

Pe baza rezultatelor consemnate în cele două grupe valorice se va stabili cîştigătoarea Cupei Regelui la play-off, respectiv în play-out. Potrivit noilor prevederi, la ediţia din acest an în Anunţul Oficial al fiecărui joc este obligatorie prezenţa a cel puţin 3 jucători Under 23 (născuţi în anul 1994 sau mai mici).

Programul Cupei Regelui, ediţia 2017 • Play-off • Etapa 1 (5 august): CSM Ştiinţa Baia Mare – CSM Bucureşti; Timişoara Saracens – CSA Steaua Bucureşti • Etapa 2 (12 august): Timişoara Saracens – CSM Ştiinţa Baia Mare; CSA Steaua Bucureşti – CSM Bucureşti • Etapa 3 (19 august): CSM Ştiinţa Baia Mare – CSA Steaua Bucureşti; CSM Bucureşti – Timişoara Saracens. • Play-out • Etapa 1 (5 august): CSM Bucovina Suceava – CS Universitatea Cluj Napoca • Etapa 2 (12 august): CS Dinamo Bucureşti – CSM Bucovina Suceava • Etapa 3 (19 august): CS Universitatea Cluj – CS Dinamo Bucureşti.

Mihai Matei, contract cu vicecampioana pe şapte ani

CSM Ştiinţa Baia Mare a decis achiziţionarea, pentru o perioadă de 7 ani, a fostului junior Mihai Matei, ultima oară component al echipei franceze Tarbes Pyrenees Rugby – Federal 1. Născut pe data de 12 noiembrie 1997, jucătorul de 1,94 m şi 97 kg practică rugby-ul de la vîrsta de 10 ani, fiind un jucător important pentru pachetul de înaintare (linia a doua). Junioratul şi l-a făcut avîndu-i ca antrenori pe Adrian Manolache şi Cristian Bălan. Mihai Matei a evoluat în tricoul naţionalei României la categoriile de vîrstă Under 16, 17 şi 18 ani, în prezent fiind internaţional Under 20 de ani. În ciuda a două grave accidentări, Mihai a fost prezent atît la Turneul Final al Campionatului Naţional de la Constanţa cît şi la Campionatul European de la Toulouse din 2015. Toate aceste experienţe ale vieţii rugbystice îl îndreptăţesc pe puternicul înaintaş să rămînă în continuare un jucător dotat cu un dezvoltat simţ al sacrificiului şi abnegaţiei, fiind devotat grupului din care face parte.

Vlad Vişan, acontat de CSM Ştiinţa

Înainte de startul primei competiţii a sezonului, Cupa Regelui, oficialii zimbrilor au reuşit un nou transfer, pentru o perioadă de 7 ani, al jucătorului Vlad Vişan. Născut pe data de 11 noiembrie 1999 în Bârlad (Vaslui), Vlad Vişan joacă atît pe postul de închizător cît şi în linia a doua. Fost căpitan de echipă al României Under 17 şi 18 ani, Vişan a început rugby-ul la vîrsta de doar 6 ani, fiind legitimat la CSŞ Bârlad, unde i-a avut ca antrenori printre alţii pe prof. Ioan Harnagea, respectiv prof. Ciprian Popa. Repatriat recent din Anglia, fostul elev al Liceului Pedagogic Alexandru Vlahuţă din Bârlad, poate aduce zimbrilor şi implicit pachetului de înaintare un plus de valoare, tinereţe şi forţă.

Sergiu Lucaciu face trecerea spre echipa de seniori

A treia achiziţie a CSM Ştiinţa Baia Mare, tot pe o perioadă de şapte ani, este a fostului junior al clubului Sergiu Lucaciu. Născut pe data de 13 martie 1999 în Baia Mare, centrul de 1,80 m şi 80 kg a desluşit tainele sportului cu balonul oval la vîrsta de 13 ani, prima legitimare fiind la Clubul Sportiv Florin Popovici. În acest prim an de activitate sportivă, petrecută alături de un alt component al naţionalei U 18, Luca Nichitean, Sergiu i-a avut ca antrenori pe Neculai Nichitean, Milu Andreica, Dănuţ Botezatu şi Andrei Iurea. În 2013, la vîrsta de 14 ani, Sergiu Lucaciu se transferă la CSM Ştiinţa Baia Mare, sub comanda tehnicienilor Adrian Manolache – Cristian Bălan – Sione Vaiomounga. Alături de zimbrişori a participat la Turneele Finale Under 16 şi 18 ani, fiind medaliat cu bronz la ultimul Campionat European găzduit de Franţa. De la prima convocare la naţionala Under 18 ani, consemnată în 2016 şi pînă în prezent Sergiu Lucaciu a bifat 14 convocări, tehnicienii ce au mizat pe talentul său fiind Adrian Costache, Răzvan Popovici, Marcel Giucal şi Florin Ibănescu.