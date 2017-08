Finanţare pentru asfaltarea a 200 km de drum judeţean în Maramureş

Peste 200 de kilometri de drumuri judeţene din Maramureş vor fi asfaltaţi cu fondurile bugetare alocate de Ministerul Dezvoltării. Deşi cea mai mare parte din bani este nerambursabilă, Consiliul Judeţean Maramureş va trebui să asigure o parte de cofinanţare, aşa că autorităţile judeţene trebuie să aibă grijă la întocmirea bugetului pe anul viitor.

Reabilitarea acestor tronsoane se va face complet şi mult mai bine decât s-a realizat la alte lucrări de până acum, a subliniat Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş: ”Va trebui să avem grijă la alcătuirea bugetului pentru anul 2018, pentru a prinde partea de cofinanţări. Probabil că nu vor fi sume mici, dar vorbim despre strategia pe care noi am adoptat-o şi pe care am discutat-o în toate comisiile de specialitate şi în plenul Consiliului Judeţean. Reabilitarea drumurilor judeţene reprezintă pentru noi lucrarea cea mai importantă şi iată că după un an de mandat vorbim despre proiecte mari aprobate în judeţul Maramureş, peste 200 km de drum judeţean care anul viitor, după finalizarea licitaţiilor, vor intra în reabilitare. Nu este vorba despre asfaltare, peticire sau turnarea unui strat bituminos, ci despre reabilitare, care înseamnă trei straturi de asfalt, acces la proprietăţi, rigole, execuţii în condiţii mai bune decât a fost reabilitat drumul între Baia Sprie şi Bârsana… Am promis că vom milita pentru reabilitarea drumurilor judeţene, dar nu doar aceste proiecte au fost aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Fiecare comunitate locală a beneficiat de finanţări, de sume importante de bani, fără a se ţine cont de culoarea politică a primarilor. Ne referim aici la prioritizarea făcută de Ministerul Dezvoltării Regionale, respectiv proiectele de reabilitare a şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, urmate de proiectele reţelelor de canalizare şi apă, de drumurile judeţene, de partea de centre şi dispensare, iar abia după aceea va urma reparaţia drumurilor comunale. După 26 de ani aşa este corect să facem întâi canalizările, aducţiunile de apă, lucrările edilitare şi la final să facem asfaltările din sate. Îi mulţumesc pentru sprijin viceprim-ministrului României, Sevil Shhaideh, care a înţeles priorităţile judeţului Maramureş”.

Ministerul Dezvoltării a aprobat, pentru proiectele depuse de administraţiile locale din Maramureş, circa 715 milioane de lei pentru următorii trei ani. Suma este cea mai mare aprobată până acum de Guvern pentru judeţul nostru. Banii vor fi alocaţi pentru realizarea a 161 de proiecte locale. Unul dintre beneficiarii sumelor este Consiliul Judeţean Maramureş, cu două proiecte majore de reabilitare a unor drumuri judeţene de mare interes în nordul judeţului: Valea Izei, pe cele două tronsoane, între Vadu Izei şi Bârsana, respectiv între Bârsana şi Săcel. Iar al doilea drum judeţean este cel de pe Valea Ruscovei. Diferenţa până la 200 km va fi realizată din alte fonduri.