La Copalnic Mănăştur – Saci distribuiţi populaţiei pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Administraţia locală din Copalnic Mănăştur a început acţiunea de distribuire către populaţie a sacilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Astfel, oamenii primesc saci (de două feluri) pentru colectarea fracţiilor uscate de de­şeuri care urmează să fie reciclate.

Populaţia va colecta deşeurile doar pe două fracţii, iar serviciul propriu de salubrizare de la primărie va face selectarea pe mai multe componente. După selectare, administraţia va valorifica deşeurile respective, ne-a explicat Ioan Vlad Costin, viceprimarul comunei Copalnic Mănăştur.

„Această acţiune este o noutate pentru noi. Am adus saci şi tocmai am început distribuirea lor, pentru că vrem să începem colectarea selectivă a deşeurilor. Avem două tipuri de saci, în care punem fracţia uscată formată din sticle, borcane şi carton, hârtie, peturi şi doze de aluminiu. Noi le vom selecta pe o rampă de-a noastră. Pe viitor, vrem să achiziţionăm un utilaj de compactare ca să putem recicla şi vinde deşeurile de hârtie-carton, dar şi cele din plastic şi aluminiu. Serviciul de salubrizare în comună îl facem noi, cu utilajele şi maşinile proprii. Trierea deşeurilor se va face pe o platformă betonată pe care o avem în comună. În primă fază, activitatea se va face cu oamenii beneficiari de ajutor social şi cu cei angajaţi la serviciul de salubritate. În acest fel, câştigul va fi din mai multe părţi: am găsit o firmă care ne pune la dispoziţie sacii. Societatea primeşte o eco-bonaţie pentru cantitatea de deşeuri reciclate. Din aceşti bani ei îşi acoperă şi cheltuiala cu sacii”, spune viceprimarul.

12.000 de saci împărţiţi lunar

Prin această acţiune, administraţia urmăreşte stimularea localnicilor pentru a face o colectare selectivă a deşeurilor, în premisa funcţionării viitoare a Sistemului integrat de management al deşeurilor de la Fărcaşa. Astfel, circa 12.000 de saci vor fi distribuiţi populaţiei, în fiecare lună.

„Am făcut această treabă cu sacii ca să stimulăm lumea să colecteze deşeurile selectiv. Mai mult, dacă le dăm sacii, atunci nu trebuie să cheltuie oamenii bani nici cu aceştia. Asta până când proiectul master-plan de Management integrat al deşeurilor de la Fărcaşa va deveni funcţional. Sacii sunt din material plastic, de 120 de litri, şi scrie pe ei sticlă, respectiv hârtie – carton – doze de aluminiu – peturi. Distribuirea am început-o săptămâna aceasta, având un program de împărţire a sacilor la gospodării. Totodată, când ducem sacii, le şi explicăm localnicilor ce au de făcut. Nu prea avem de ales altă direcţie, deoarece acesta este viitorul cu deşeurile: colectarea selectivă şi reciclarea! Avem circa 2.000 de case în comună, la care le facem salubritatea o dată la două săptămâni. Sacii împărţiţi în prima tură le ajung pentru o lună de zile: patru saci pentru hârtie şi cartoane şi doi pentru sticle, deci şase saci în total, aşa am estimat noi că ajung pentru o gospodărie, într-o lună. Dacă cineva strânge mai mult, suplimentăm sacii, deci nu va fi o problemă. Momentan, sunt aproximativ 12.000 de saci lunar”, a completat viceprimarul.

Cetăţenii se arată încântaţi de idee: „Dacă primăria ne asigură sacii, cu atât mai mult vom fi motivaţi să colectăm de­şeurile selectiv. Că de aruncat noi le aruncăm oricum, dar pentru comună nu este tot una cum aruncă fiecare gunoaiele, amestecate sau selectate deja”, a spus Marian Pop, localnic.

„O să le strângem fiecare în sacii corespunzători, dacă cei din primărie s-au gândit la noi şi ne şi dau sacii respectivi. Poate că unora le va fi mai greu la început, însă cred că până la urmă o să ne conformăm cu toţii”, este de părere şi Sanda B.

Comuna îşi colectează deşeurile, în prezent, prin serviciul propriu de salubrizare şi le depozitează la noua platformă din Baia Mare. Administraţia din Copalnic Mănăştur plăteşte în plus 130 de lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, pe fiecare tonă de gunoi depozitată. Lunar, comuna colectează circa 35 t de de­şeuri menajere. Prin reciclare, această cantitate de depozitat va scădea. De asemenea, primăria nu va mai plăti nici taxa la Fondul de mediu, dacă va ajunge la 25% grad de reciclare din totalul deşeurilor. Până acum, în fiecare an, plătea 5.000 de lei taxă.